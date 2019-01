Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (21^ giornata)

Tre risultati di Serie B arriveranno oggi, domenica 27 gennaio 2019, per la ventunesima giornata del campionato cadetto, secondo turno del girone di ritorno della Serie B 2018-2019. Per prima cosa ricordiamo naturalmente il programma con gli orari dei tre incontri che ci attendono, anche perché rispetto al solito c’è una novità. Come di consueto si comincerà alle ore 15.00 con le prime due partite, che saranno Livorno Pescara e il derby veneto Venezia Padova; il terzo appuntamento però non sarà in prima serata, bensì nel tardo pomeriggio. Infatti alle ore 18.00 è atteso il fischio d’inizio di Brescia Spezia, che completerà la domenica di Serie B in attesa del posticipo Verona Cosenza di domani sera, mentre ricordiamo che in questa giornata è il Benevento ad osservare il turno di riposo, necessario in questa Serie B a 19 squadre.

RISULTATI SERIE B: FOCUS SUL BRESCIA

Fra i risultati di Serie B attesi per oggi di certo c’è grande curiosità per capire se proseguirà l’eccellente marcia del Brescia, protagonista finora di un campionato eccellente, testimoniato dai 35 punti in classifica per le Rondinelle lombarde, che dopo la sosta hanno cominciato il girone di ritorno espugnando il campo del Perugia. A questo punto, è doveroso considerare il Brescia come una seria candidata non solo per un posto nei playoff, ma anche per la promozione diretta in Serie A che non era di certo nei programmi iniziali della società lombarda, che però è cresciuta strada facendo in maniera esponenziale e ora prova a sognare in grande. La guida di Eugenio Corini in panchina, un bomber come Alfredo Donnarumma che punta a ripetere la stagione vissuta ad Empoli un anno fa, un grande talento come Sandro Tonali ed ecco che a Brescia finalmente si torna a sognare grazie al calcio, come da quelle parti non succedeva ormai da troppi anni.

SERIE B, 21^ GIORNATA

Ore 15.00

Livorno Pescara

Venezia Padova

Ore 18.00

Brescia Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Palermo 37

Brescia 35

Lecce 34

Pescara 33

Verona, Benevento, Cittadella 30

Perugia 29

Spezia, Salernitana 27

Cremonese 26

Ascoli 25

Venezia 22

Cosenza 20

Foggia 18 (-6)

Carpi, Crotone 17

Livorno, Padova 15



