Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite (23^ giornata, girone A e C)

Il terzo campionato italiano torna in campo anche in questa domenica 27 gennaio 2019 e giunti ormai alla 23^ giornata siamo più che mai impazienti di conoscere come i risultati di Serie C muteranno le carte in tavola. Nelle classifiche del girone A e C che saranno oggi protagonisti infatti le situazioni non sono completamente delineate: il pareggio rimediato contro il Potenza di pochi giorni fa ha appena rallentato la fuga in alto della Juve Stabia. Prima però di controllare le cose girone per girone, va fatta una precisazione : tra i risultati di Serie C di questa settimana non vedremo la Pro Piacenza, visto che la lega ha deciso formalmente di sospendere fino a sta da destinarsi ogni incontro del club rossonero. Tale decisone è stata finalmente presa come risposta alle situazione a dir poco paradossale che si era venuta a verificare nei giorni scorsi, con il club praticamente senza giocatori e personale e in grave crisi.

IL GIRONE A

Approfondendo ora girone per girone i match previsti fissiamo la nostra attenzione sul girone A, dove per questo 23^ giornata saranno fissate appena due fasce orarie. Ecco quindi che alle ore 14.30 si accenderanno le sfide Arzachena-Arezzo, Entella-Cuneo, Lucchese-Alessandria, Pro Patria-Carrarese, Pro Vercelli-Albissola. Per i risultati di Serie C ecco quindi che alle ore 18.30 avranno invece inizio le sfide Pisa-Piacenza e Pontedera-Siena, dove il club granata cercherà di risalire la china, sfruttando pure l’entusiasmo suscitato dal successo ottenuto pochi giorni fa contro l’Albissola.

IL GIRONE C

Sempre fitto anche il programma delle partite di Serie C per il girone C: nella 23^ giornata saranno poi tre le fasce orarie in cui è diviso il calendario. A dare il via alle danze per il gruppo alle ore 14.30 saranno le sfide Bisceglie-Viterbese, Catanzaro-Casertana e Siracusa-Trapani. Proseguendo vediamo che alle ore 16.30 avranno invece luogo ben 4 incontri e quindi Juve Stabia-Paganese, Matera-Vibonese, Monopoli-Reggina e Virtus Francavilla-Sicula leonzio. A chiudere il programma domenicale del terzo campionato italiano sarà la partita tra Catania e Rende attesa alle ore 20.30, dove i biancorossi vorranno certo rimediare al KO registrato poco giorni fa contro il Monopoli, con il risultato di 2-4.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 14.30 Arzachena-Arezzo

Ore 14.30 Entella-Cuneo

Ore 14.30 Lucchese-Alessandria

Ore 14.30 Pro Patria-Carrarese

Ore 14.30 Pro Vercelli-Albissola

Ore 18.30 Juventus U23-Novara

Ore 18.30 Pisa-Piacenza

Ore 18.30 Pontedera-Siena

CLASSIFICA

Carrarese, Piacenza 40

Pro Vercelli 39

Arezzo 37

Siena 35

Entella 33

Novara, Pontedera 32

Pisa 31

Pro patria 30

Cuneo 26

Gozzano 25

Juventus U23 24

Alessandria 20

Olbia 19

Lucchese 18

Pistoiese, Albissola 17

Arzachena 13

Pro Piacenza 12

GIRONE C

Ore 14.30 Bisceglie-Viterbese

Ore 14.30 Catanzaro-Casertana

Ore 14.30 Siracusa-Trapani

Ore 16.30 Juve Stabia-Paganese

Ore 16.30 Matera-Vibonese

Ore 16.30 V Francavilla-Sicula leonzio

Ore 20.30 Catania-Rende

CLASSIFICA

Juve Stabia 50

Trapani 41

Catania 40

Catanzaro 38

Reggina 34

Monopoli 33

Casertana 32

Rende 31

Vibonese 30

Potenza 24

Sicula leonzio, V Francavilla 24

Cavese 22

Siracusa, Rieti 19

Viterbese 16

Bisceglie 15

Matera 11

Paganese 9



© RIPRODUZIONE RISERVATA