Diretta Cagliari Inter Primavera/ Streaming video tv: i nerazzurri puntano al terzo successo di fila

Cagliari Inter Primavera, diretta dall’arbitro Ivan Robilotta, domenica 27 gennaio 2019 alle ore 10.00, sarà una delle sfide del programma della sedicesima giornata del campionato Primavera 1. I sardi sono reduci dal più importante risultato della scorsa giornata di campionato, il 2-3 in casa del Torino che ha lasciato il primo posto all’Atalanta proprio in virtù di questa sconfitta. Il Cagliari con questo successo si è riavvicinato alla zona play off, e ora cercherà continuità con un Inter al quinto posto, sette punti avanti ai sardi e che dopo la sosta ha infilato due vittorie consecutive, in casa contro l’Atalanta e domenica scorsa a Palermo con un rotondo 0-3.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Inter Primavera sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti gli appassionati sul canale numero 58 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, con la possibilità di seguire anche liberamente la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni studiate per la diretta Cagliari Inter primavera. Cagliari in campo con Daga in porta, l’ivoriano Kouadio sull’out difensivo di destra e Nader sull’out difensivo di sinistra, mentre Boccia e Cadili saranno i centrali della retroguardia rossoblu. A centrocampo spazio a Landinetti, allo zambiano Kanayamuna e a Dore, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Lombardi, Contini e Gagliano. Risponderà l’Inter con il serbo Dekic tra i pali, Zappa terzino destro e Colombini terzino sinistro in una difesa a quattro con l’irlandese Nolan e Rizzo difensori centrali. I tre di centrocampo saranno Schiro, Pompetti e lo sloveno Roric, mentre Mulattieri, Adorante e Salcedo Mora partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo nerazzurro.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto per le due formazioni saranno il 4-3-3 sia per il Cagliari dell’allenatore Max Canzi, sia per l’Inter allenata da Armando Madonna. Nel match d’andata di questo campionato l’Inter ha battuto di misura il Cagliari, 1-0 con gol decisivo messo a segno da Mulattieri allo scadere. Inter vincente anche nell’ultimo precedente del campionato Primavera disputato a Cagliari, 1-2 il 26 novembre 2016.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker indicano l’Inter favorita per la vittoria in trasferta contro il Cagliari. Successo interno quotato 2.90 da Bwin, Eurobet fissa a 3.30 la quota relativa al pareggio mentre l’affermazione in trasferta viene quotata 2.15da Sisal Matchpoint. Le quote sui gol realizzati complessivamente nel corso della partita vengono fissate da Snai a 1.60 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.10 per quanto concerne l’under 2.5.



