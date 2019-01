Video/ Salernitana Lecce (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Il video di Salernitana Lecce ci racconta di un successo di grande importanza in chiave classifica per i giallorossi allo stadio Arechi di Salerno. I giallorossi approfittano della sconfitta del Palermo a Cremona avvicinandosi alla vetta grazie ad una partenza sprint contro i granata, che pure erano reduci dalla vittoria in casa dei rosanero primi in classifica. Mancosu va subito vicino al gol, che si concretizza al 4’ con uno splendido sinistro lasciato partire da circa venti metri. Il portiere di casa Micai dice di no a Falco al 16’, ma il raddoppio dei salentini arriva comunque al 20’, con Simone Palombi che si inserisce perfettamente e batte a rete su verticalizzazione geometrica del greco Tachtsidis. L’uno-due stordisce la Salernitana che riesce a rendersi pericolosa solamente al 44’ con un colpo di testa di Milana, subentrato pochi minuti prima ad Akpa Akpro. La formazione di Gregucci riesce a reagire più efficacemente nella ripresa, sfiorando prima il gol con Jallow e poi risolvendo al 25’ una mischia in area leccese con Andre Anderson, trovando la rete che riapre la partita. Il Lecce sbanda e perde metri, trova l’1-3 con Pettinari ma la rete viene annullata, subito dopo è ancora il gambiano Jallow ad avere la palla buona, ma la mira non è precisa. 5’ di recupero ed il Lecce riesce a resistere e a portare a casa tre punti che rilanciano pesantemente le ambizioni di promozione della squadra di Fabio Liverani, mentre la Salernitana non riesce ancora una volta a dare continuità a un bel successo, restando nel guado di metà classifica.

LE DICHIARAZIONI

Il video dei Salernitana Lecce ci porta alle interviste di fine partita che raccontano la gara da vicino. Il tecnico dei padroni di casa Angelo Gregucci non è ovviamente soddisfatto: “Il nostro approccio non è stato performante. Dopo pochi secondi abbiamo concesso un tiro ed eravamo sette giocatori dietro la linea della palla. Bisogna lavorare sulla testa dei ragazzi, questa sconfitta per noi è un passo indietro dopo la bella vittoria contro il Palermo. Nella ripresa c’è stata una reazione, abbiamo accorciato le distanze e avuto altre occasioni. La condizione psicologica però dobbiamo migliorarla, abbiamo affrettato troppo le giocate. Non riuscivamo a trovare i nostri trequartisti. Abbiamo commesso troppi errori. Ripeto che bisogna lavorare sulla testa“.

Totalmente diverso è l’umore dei Fabio Liverani: “Oggi abbiamo meritato la vittoria e l’occasione per andare subito sul tre a zero. la rete della Salernitana penso fosse in fuorigioco. Queste gare le domini poi alla fine rischi anche di perdere. Lasciare tre punti qui sarebbe stato comunque clamoroso. Sono due squadre in classifica quelle che si sono affrontate. Palombi? E’ stata una scelta tecnica, vedendo la gara della Salernitana. Simone sugli spazi può essere micidiale. Deve avere questa rabbia in tutte le partite, giocatore che ha fatto bene con me anche alla Ternana. Nel parco attaccanti è importante così come lo è anche La Mantia. Falco è uscito, perché ha dovuto mettere dei punti di sutura“.

IL TABELLINO

Prima del video di Salernitana Lecce andiamo a vedere il tabellino della gara:

Marcatori: Mancosu 3′, Palombi 19′, Anderson 70′

Angoli: 3 (S); 4 (L)

Ammoniti: Lucioni (L), Tachtsidis (L), Minala (S)

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco

Assistenti: Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni e Mattia Scarpa di Reggio Emilia

IV Ufficiale: Antonio Di Martino di Teramo

SALERNITANA (3-5-2) Micai, Pucino (Di Gennaro 61′), Vitale, Mantovani, Anderson D., Gigliotti, Akpa Akpro (Minala 39′), Castiglia (Bocalon 75′), Anderson A., Perticone, Jallow. A disposizione: Vannucchi, Bernardini, Di Gennaro, Vuletich, Rosina, Djuric, Casasola, Minala, Schiavi, Bocalon, Orlando, Mazzarani.

LECCE (4-3-1-2) Vigorito, Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni (Venuti 82′), Petriccione, Tachtsidis, Scavone, Mancosu, Falco (La Mantia 45′), Palombi (Pettinari 62′) A disposizione: Bleve, Riccardi, Cosenza, Arrigoni, Lepore, Haye, Marino, Pettinari, La Mantia, Tabanelli, Venuti, Bovo.

