Video/ Sassuolo Cagliari (3-0): highlights e gol della partita (Serie A, 21^ giornata)

Sassuolo Cagliari ha visto un dominio piuttosto netto da parte dei neroverdi di Roberto De Zerbi, che si sono imposti con ben tre gol di scarto per 3-0, successo firmato da Locatelli, Babacar su rigore e Matri. Andiamo allora a vedere il video di Sassuolo Cagliari con i gol e gli highlights del primo anticipo della ventunesima giornata di Serie A, ma prima leggiamo le statistiche sulla partita del Mapei Stadium fornite dalla Lega Serie A. I numeri ci dicono che a dire il vero è stato il Cagliari ad avere per più tempo il controllo del pallone (54% di possesso palla per i sardi), ma questo serve a poco quando si tratta di un possesso sterile. Il Sassuolo infatti è avanti per 11-7 per quanto riguarda il numero dei tiri e la superiorità dei neroverdi diventa ancora più netta (9-3) se prendiamo in considerazione solamente le conclusioni nello specchio della porta avversaria. Insomma, al Cagliari il predominio in termini quantitativi (compreso un clamoroso 12-4 per i rossoblù nei calci d’angolo), ma la qualità ha premiato il Sassuolo, bravo a passare presto in vantaggio e poi a piazzare il colpo del raddoppio subito prima dell’intervallo, una mazzata che ha di fatto affossato le speranze del Cagliari.

VIDEO SASSUOLO CAGLIARI: LE DICHIARAZIONI

Roberto De Zerbi è contento per un successo che in casa mancava da molto tempo al suo Sassuolo. Ai microfoni di Sky Sport l’allenatore neroverdi ha commentato la partita chiarendo anche il caso del calcio di rigore calciato da Babacar: “È una vittoria pesante, non vincevamo in casa da tanto, ma vale di più il modo con cui abbiamo trovato il successo, abbiamo fatto sbloccare Locatelli che sfiorava da tanto il gol. Ho esultato al terzo gol perché per me il calcio è divertimento, siamo stati maestri in passato di riaprirle e quindi sul 2-0 non ero tranquillo. Il rigorista l’ho deciso io, era Babacar e non l’avevo comunicato prima della partita. Il secondo tempo era una prova di maturità per noi. Non volevo cambiassimo atteggiamento, la maggior parte dei gol subiti li abbiamo presi in transizione e lì l’atteggiamento deve modificarsi subito”. Ben più amare le riflessioni di Rolando Maran, che ha commentato così la pesante sconfitta del suo Cagliari: “Non riusciamo a mettere in campo quello che vogliamo fare, basta un gol per intimorirci e farci diventare fragili e questa è una cosa che deve cambiare subito. Dobbiamo rimboccarci le maniche e sapere quali sono i nostri difetti e coi fatti, non con le parole, cercare di risolvere i nostri problemi”.





