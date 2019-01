Video/ Sudtirol Virtus Verona (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 23^ giornata)

Sudtirol-Virtus Verona termina con il risultato di 1-1. Prima di raccontare il match, anche tramite il video di Sudtirol Virtus Verona, andiamo a dare uno sguardo ai due schieramenti. Il Sudtirol si affida a un duttile 3-5-2 con Turchetta e Romero in attacco. La Virtus si affida invece al 3-4-1-2 con Manarin alle spalle di Ferrare e Grandolfo. Pronti, via. Gli ospiti passano subito in vantaggio. Onescu mette in mezzo un traversone di facile lettura, la difesa dei padroni di casa va in tilt e Ferrara ne approfitta. L’attaccante sovrasta Tait e batte Nardi con un preciso colpo di testa. La reazione del Sudtirol è immediata, prima con un tentativo di Turchetta neutralizzato a fatica da Chironi, poi con il pareggio di Romero. Al 17′ lo scatenato Turchetta apparecchia per il compagno che con il piatto destro insacca a porta sguarnita all’altezza del secondo palo. Al 25′ Gorico accarezza l’incrocio dei pali con un bel piazzato. Poco dopo risponde il Sudtirol con Romero: colpo di testa alto di non molto. Non c’è un attimo di tregua e al 39′ c’è ancora la Virtus in avanti con Lavagnoli bloccato da Nardi. Al 44′ l’ultima occasione di 45′ frizzanti e divertenti: Grandolfo viene fermato da Casale poco prima della conclusione.

LA RIPRESA

Nella ripresa i padroni di casa si rendono pericolosi per due volte nel giro di pochi istanti. Al 51′ Casale e Romero non arrivano su un bel tracciante di Turchetta mentre al 52′ lo stesso Romero ci prova di testa ma senza inquadrare il bersaglio grosso. Al 57′ Turchetta sfiora il gran gol con un piazzato a giro, la specialità della casa. Al 65′ enorme chance per i locali con Morosini, che spara alto da posizione più che favorevole. Nel finale i padroni di casa hanno l’opportunità di ribaltare il match all’86’. L’arbitro assegna infatti ai padroni di casa un calcio di rigore per fallo di Sirignano su Mazzocchi. Dagli undici metri si presenta Turchetta, che si fa parare il penalty da Chironi, miracoloso nell’intuire la traiettoria del numero sette rivale. Alla fine di 4′ di recupero le due squadre si suddividono equamente la posta in palio.

Ecco il video di Sudtirol Virtus Verona, con le azioni salienti del match.





