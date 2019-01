Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: Allan-Koulibaly, 160 milioni dal Psg ma solo il brasiliano può lasciare

Il calciomercato Napoli si muove in vista della chiusura di sessione: sono giorni caldissimi per quanto riguarda Allan e Kalidou Koulibaly, vale a dire i due giocatori partenopei che il Psg ha messo da tempo nel mirino. Recentemente il difensore senegalese ha affermato con convinzione di essere lusingato dall’interesse delle big, ma anche di voler vincere qualcosa con la sua attuale squadra; parole che allontanerebbero un’avventura all’ombra della Torre Eiffel se non che, come riporta Sportmediaset, la capolista della Ligue 1 avrebbe messo sul piatto un’offerta da 160 milioni di euro per il suo cartellino e quello di Allan, ma anche la proposta di una sponsorizzazione che porterebbe il Napoli ad avere la scritta Qatar sulle maglie. Niente male davvero, ma per quanto riguarda il pensiero di Carlo Ancelotti le due trattative vanno scisse: se da una parte Allan potrebbe anche partire – ma bisognerà lavorare sul sostituto – Koulibaly è incedibile e dunque nei prossimi giorni potremo prepararci al vero e proprio assalto del Psg per il centrocampista brasiliano, che a questo punto può davvero cambiare squadra nel corso del calciomercato invernale. Nasser Al Khelaifi ha però solo tre giorni di tempo per convincere il Napoli e il calciatore: sufficienti, ma nemmeno troppi…

CALCIOMERCATO NAPOLI: ROG-SIVIGLIA SI FA

Mentre il calciomercato Napoli deve valutare la situazione che riguarda Allan, un altro centrocampista è ormai ai saluti: Marko Rog, che ha trovato davvero poco spazio nel suo anno e mezzo all’ombra del Vesuvio, andrà a giocare nel Siviglia in questa seconda parte di stagione. Tuttavia la società partenopea non ha potuto inserire nel contratto il diritto di riscatto, che inizialmente voleva anche fosse un obbligo: il Siviglia infatti non avrebbe accontentato Aurelio De Laurentiis circa le cifre (si parlava di 22 milioni di euro) e dunque il centrocampista croato andrà comunque in Andalusia (dove disputerà i sedicesimi di Europa League, e nei turni seguenti potrebbe anche incrociare lo stesso Napoli) ma a giugno farà ritorno comunque a Castelvolturno perchè la formula concordata con gli spagnoli è quella del prestito secco. Dunque, la prossima estate i partenopei dovranno nuovamente sedersi a tavolino e trovare una sistemazione al calciatore, che eventualmente potrebbe anche rientrare nella rosa e avere una seconda occasione con Carlo Ancelotti, se avrà dimostrato di essere cresciuto e maturato a sufficienza. Discorsi troppo anticipati comunque, intanto Rog cercherà di rilanciarsi in un altro campionato dando il temporaneo addio al Napoli.

