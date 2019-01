Diretta Empoli Genoa/ Streaming video e tv: delicato scontro salvezza al Castellani (Serie A)

Empoli Genoa, diretta dall’arbitro Federico La Penna, sarà il posticipo che chiude il programma della ventunesima giornata di Serie A. L’appuntamento sarà alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 28 gennaio 2019, presso lo stadio Carlo Castellani della città toscana, dove andrà in scena quella che possiamo definire una sfida diretta per la salvezza tra Empoli e Genoa. I toscani hanno infatti 17 punti e sono tra le squadre maggiormente a rischio: i benefici effetti dell’arrivo in panchina di Beppe Iachini sono infatti svaniti con il passare delle giornate, anche se il girone di ritorno è cominciato con un ottimo pareggio a Cagliari, risultato positivo al quale sarebbe ora fondamentale dare continuità, possibilmente con una vittoria. Il Genoa di Cesare Prandelli, a quota 20 punti, sta un po’ meglio ma non può di certo dirsi tranquillo, anche a causa della cessione di Piatek, che era naturalmente la punta di diamante del Grifone. Il ritorno è cominciato con una sconfitta casalinga contro il Milan e il cammino rischia di farsi complicato per il Genoa: ai rossoblù il compito di smentirci…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Genoa è prevista in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (numero 202), oppure su Sky Sport 251. Inoltre essi avranno la possibilità di attivare il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio Carlo Castellani in diretta streaming video: potranno collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI GENOA

Analizzando adesso le probabili formazioni per Empoli Genoa, fra i toscani le buone notizie sono i ritorni di Bennacer e Krunic fra i titolari, di conseguenza dovrebbero accomodarsi in panchina Acquah e Brighi. In attacco la soluzione più probabile è Caputo prima punta con Zajc trequartista a suo sostegno, anche tenuto conto degli acciacchi di La Gumina. Il principale dubbio per Beppe Iachini riguarda invece la difesa, dove si giocano un posto da titolare Rasmussen e Maietta, in un reparto a tre che sarà completato da Veseli e Silvestre. In casa Genoa riflettori puntati per forza di cose sull’attacco, dove per il momento dovremmo vedere Kouame sicuro titolare, affiancato da uno fra Pandev e Favilli, con il macedone leggermente favorito. Possibile conferma per la difesa a quattro con Zukanovic al fianco di Romero nella coppia centrale, ma non è da escludere che possa invece essere titolare Romulo, con conseguente passaggio al 3-5-2. Peccato invece per Hiljemark, la cui stagione è finita con enorme anticipo a causa dei problemi all’anca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Empoli Genoa, basandoci sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai per il posticipo di Serie A. Appaiono favoriti, sia pure di poco, i padroni di casa: il segno 1 per la vittoria dell’Empoli è infatti proposto a 2,40, mentre si salirà a 3,00 in caso di segno 2 e dunque di vittoria esterna del Genoa. Infine, l’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio, perché il segno X per la divisione della posta varrebbe 3,35 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA