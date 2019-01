Diretta Torino Palermo Primavera/ Streaming video e tv: granata favorito nelle quote per il posticipo

Torino Palermo Primavera, diretta dall’arbitro Francesco Cosso, lunedì 28 gennaio 2019 alle ore 14.00, sarà una delle sfide del programma della sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Granata in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna contro il Cagliari che li ha costretti ad abbandonare la vetta della classifica, lasciata all’Atalanta allontanatasi tre punti (grazie al successo sull’Empoli). Servirà una reazione contro un Palermo che in decima posizione si è dimostrato finora discretamente competitivo, ma che dopo la sosta natalizia è incappato in due sconfitte consecutive, prima cadendo in casa dell’Empoli e poi cedendo in casa all’Inter, con i nerazzurri che si sono imposti 0-3 nella trasferta siciliana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Palermo Primavera sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti gli appassionati sul canale numero 58 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, con la possibilità di seguire anche liberamente la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO PALERMO PRIMAVERA

Le probabili formazioni studiate per la diretta Torino Palermo primavera. Torino in campo con Gemello tra i pali e una difesa a quattro con Gilli esterno laterale di destra, Ambrogio esterno laterale di sinistra e Capone e Sportelli difensori centrali. A centrocampo spazio al romeno Onisa, al francese Adopo a De Angelis, mentre l’ivoriano Kone giocherà da trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Rauti e da Millico. Risponderà il Palermo con Avogadri in porta e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Petrucci, Fradella, De Marino e Gallo. I centrali di centrocampo saranno Santoro, Mendola e Ruggero, mentre sull’out di destra si muoverà Rizzo e Sicuro sarà l’esterno laterale mancino. In attacco Cannavò sarà schierato come unica punta di ruolo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto per le due formazioni saranno il 4-3-1-2 schierato dal Torino allenato da Federico Coppitelli ed il 4-5-1 scelto dal mister del Palermo, Giuseppe Scurto. Nel match d’andata di questo campionato i siciliani hanno battuto in casa i granata con il punteggio di 3-2, grazie a una doppietta di Cannavò e a un gol di Louka, arrivato allo scadere dopo che una doppietta di Millico aveva riportato il Toro in parità.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker indicano il Torino favorito per la vittoria in casa contro il Palermo. Successo interno quotato 1.70 da Bwin, Eurobet fissa a 3.40 la quota relativa al pareggio mentre l’affermazione in trasferta viene quotata 5.20 da Sisal Matchpoint. Le quote sui gol realizzati complessivamente nel corso della partita vengono fissate da Snai a 1.65 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.10 per quanto concerne l’under 2.5.



