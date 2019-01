SEI NAZIONI, LISTA CONVOCATI ITALRUGBY/ I nomi di Conor O’Shea: rientra Dean Budd

Lista convocati Italrugby, il commissario tecnico Conor O’Shea ha reso nota la lista dei 31 giocatori selezionati per la sfida contro la Scozia in programma sabato 2 febbraio, valida per la prima giornata del torneo Sei Nazioni. Buone notizie per l’allenatore, che ritrova capitan Sergio Parisse e la seconda linea Dean Budd. Ventotto elementi militano nel campionato italiano, da Benetton Treviso e Zebre, mentre sono tre i rugbisti che giocano all’estero: oltre a Parisse, ci sono Ghiraldini e Campagnaro. Cinque i piloni selezionati: Simone Ferarri (Benetton Treviso, 17 caps), Andrea Lovotti (Zebre Rugby, 30 caps), Tiziano Pasquali (Benetton Treviso, 13 caps), Cherif Traoré (Benetton Treviso, 5 caps), Giosuè Zilocchi (Zebre Rugby Club, 2 caps)

CONVOCATI ITALRUGBY: L’ELENCO COMPLETO

Luca Bigi (Benetton Treviso, 15 caps) e Leonardo Ghiraldini (Stade Toulousian, 99 caps) i tallonatori prescelti, queste invece le quattro seconde linee: Dean Bubb (Benetton Treviso, 16 caps), Federico Ruzza (Benetton Treviso, 7 caps), David Sisi (Zebre Rugby Club, esordiente), Alessandro Zanni (Benetton Treviso, 109 caps). Sei i flanker chiamati da O’Shea: Marco Barbini (Benetton Treviso, 2 caps),Maxime Mbandà (Zebre Rugby Club, 15 caps), Sebastian Negri (Benetton Treviso, 12 caps), Sergio Parisse (Stade Francais, 134 caps) – capitano, Abraham Steyn (Benetton Treviso, 25 caps), Jimmy Tuivati (Zebre Rugby Club, 1 cap). Guglielmo Palazzani (Zebre Rugby Club, 28 caps) e Tito Tebaldi (Benetton Treviso, 29 caps) i mediani di mischia, mentre Tommaso Allan (Benetton Treviso, 43 caps), Carlo Canna (Zebre Rugby Club, 32 caps) e Ian McKinley (Benetton Treviso, 4 caps) quelli di copertura. Quattro i centri: Michele Campagnaro (Wasps, 38 caps), Tommaso Castello (Zebre Rugby Club, 15 caps), Luca Morisi (Benetton Treviso, 20 caps), Marco Zanon (Benetton Treviso, esordiente). Infine, le ali: Tommaso Benvenuti (Benetton Treviso, 55 caps), Angelo Esposito (Benetton Treviso, 15 caps), Jayden Hayward (Benetton Treviso, 12 caps), Edoardo Padovani (Zebre Rugby Club, 15 caps), Luca Sperandio (Benetton Treviso, 5 caps).

