Video/ Bologna-Frosinone (0-4): highlights e gol della partita (Serie A, 21^ giornata)

Video Bologna-Frosinone 0-4: negli highlights del match valevole per la 21^ giornata di Serie A 2018-19 spicca il poker di gol della formazione ciociara che ritrova così la vittoria in campionato, tre punti fondamentali per gli uomini di Marco Baroni che distanziano il Chievo e si rilanciano nella corsa verso la salvezza. KO pesantissimo per i felsinei che con ogni probabilità costerà la panchina a Filippo Inzaghi, che ormai ha esaurito il suo credito nei confronti del presidente Saputo e dei tifosi che già invocano Sinisa Mihajlovic come suo erede in panchina. Al Dall’Ara i padroni di casa cominciano bene con Orsolini che scalda i guantoni di Sportiello, poi si rovinano con le loro stesse mani quando Mattiello commette un fallaccio ai danni di Cassata: rosso diretto e Bologna in dieci, il Frosinone sfrutta immediatamente l’uomo in più e si porta in vantaggio con l’incornata vincente di Ghiglione. Seguita, poco dopo, dal raddoppio di Ciano che mette i tre punti in cassaforte e inguaia seriamente Inzaghi. Nella ripresa gli innesti di Calabresi e Destro non portano a nulla di buono, sarà il Frosinone a trovare nuovamente la via del gol con Pinamonti e ancora Ciano, che grazie a questa doppietta sale a sei gol nella classifica dei marcatori. Bologna che non si consola (relativamente parlando, ovvio) nemmeno con il gol della bandiera, visto che Soriano a tre minuti dal novantesimo scheggia il palo che salva il clean sheet di Sportiello. Da quando è tornata in Serie A nel 2015, questo è di gran lunga il momento peggiore per i rossoblù, con il quartultimo posto che resta a tre punti e diventeranno quattro nel caso l’Empoli, stasera, faccia risultato contro il Genoa. Per il Frosinone bella iniezione di fiducia in vista del derby contro la Lazio, in programma lunedì prossimo alle ore 19.00.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Frosinone, Marco Baroni: “Abbiamo sfruttato molto bene la superiorità numerica, era una partita molto tesa sia per noi che per loro, i ragazzi l’hanno affrontata al meglio, non era facile reagire dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta dove – al di là del risultato – eravamo stati troppo passivi. Spero che questa vittoria serva a dare fiducia e coraggio al gruppo e a farci capire che possiamo giocarcela alla pari. Non dobbiamo guardare la classifica, il nostro focus dev’essere su noi stessi e sul dare il massimo ogni volta che scendiamo in campo”.

È un fiume in piena il presidente del Bologna, Joey Saputo, che ci mette la faccia: “Non sono abituato a parlare con i giornalisti dopo una partita, faccio un’eccezione vista la situazione sportivamente drammatica. Ho sempre cercato di schierarmi dalla parte di chi scende in campo, ma oggi devo dire che la squadra in campo ha fatto pena, fossi un tifoso del Bologna mi vergognerei di questa sconfitta. Nel calcio ci sta perdere ma non in questa maniera, sono profondamente deluso dall’atteggiamento dei giocatori, evidentemente non hanno capito che questa maglia bisogna sudarsela ed è una profonda mancanza di rispetto verso chi paga il biglietto e assiste a uno spettacolo così indecente. Vi assicuro che da domani molte cose cambieranno”.





