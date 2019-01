ITALIA, STAGE NAZIONALE: MANCINI RICHIAMA QUAGLIARELLA/ Lista nomi: El Sha spera, Inglese pure

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha ottenuto dalla FIGC la possibilità di inserire una finestra di due giorni la prossima settimana per uno stage a Coverciano che gli consentirà di valutare di persona alcuni dei giocatori che più si sono messi in mostra in questa prima metà di campionato inserendoli così nel progetto della nuova Nazionale. Iniziano già a circolare i primi nomi dei giocatori che prenderanno parte allo stage e su tutti spicca quello di Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria, a segno da 11 partite consecutive, è stato visionato a Marassi da Mancini in persona contro l’Udinese, nella gara di sabato scorso che gli ha consentito di eguagliare il record di un certo Gabriel Omar Batistuta. La sua condizione psico-fisica è a dir poco straripante e al netto di una carta d’identità che fa segnare 36 primavere è veramente difficile, oggi, trovare un attaccante con la sua qualità e la sua continuità. Mancini lo ha capito e ha deciso di offrirgli una chance: porte aperte per tutti in questa Italia meritocratica.

ITALIA, STAGE MANCINI: I NOMI

Sono molti i nomi che circolano in queste ore rispetto allo stage di febbraio in Nazionale voluto dal cittì Roberto Mancini. Tra i pali dovrebbe vedersi Alex Meret, il portiere che con il Napoli ha mostrato nelle ultime settimane una maturità importante per la sua età. Tra i difensori dovrebbe vedersi Andrea Conti: il terzino destro del Milan è tornato da poco in gruppo dopo un lungo infortunio ma ha subito messo in mostra le sue qualità con una serie di assist decisivi per la squadra di Rino Gattuso. Davanti torna a sperare in una chiamata in Nazionale Stephan El Shaarawy: l’esterno offensivo della Roma potrebbe risultare utile sulla fascia sinistra anche per la sua capacità di sacrificarsi e Mancini ha intenzione di valutarlo da vicino per capire se fare o meno affidamento su di lui. Convocazione in vista anche per Roberto Inglese, il centravanti più “centravanti” d’Italia: Bobby English, come viene chiamato dai suoi tifosi, ha meritato la chiamata a suon di gol con la maglia del Parma. Ora convincerà Mancini?

