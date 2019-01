Pagelle/ Milan Napoli: i voti della partita (quarti Coppa Italia – primo tempo)

Ecco le pagelle di Milan-Napoli per quanto riguarda il primo tempo terminato con il risultato di 2-0 in favore dei rossoneri per effetto della doppietta siglata da Piatek. Pronti, via. Il Milan parte con un piglio aggressivo e suona il primo squillo al 6′, quando Piatek (8) non capitalizza al meglio una sponda di Kessie (5) e spara sul fondo. Il Pistolero si riscatta al 10′. Laxalt (6,5) lancia in profondità per il polacco, che approfitta di un erroraccio di Maksimovic (4,5), entra in area e fulmina Meret (5,5). Il Napoli cerca di reagire ma l’unico in vena sembra essere Insigne (6,5). L’attaccante napoletano impegna Donnarumma (6) due volte ma il portiere rossonero è attento sui tentativi del numero 24. Il Milan si difende bene, è organizzato e compatto. Ma è anche letale nell’approfittare delle incertezze della retroguardia del Napoli. Al 26′ il Diavolo raddoppia sfondando ancora sulla fascia sinistra. Paquetà (6,5) prolunga per lo scatenato Piatek. L’ex Genoa si infila tra Maksimovic e Koulibaly (5), rientra su quest’ultimo e batte Meret con un destro sul palo lontano. Devastante l’impatto del Pistolero sul match, con due reti, tanto pressing in fase di non possesso e buona grinta. Poco Napoli fino a questo momento. Ancelotti dovrà sicuramente cambiare qualcosa in vista del secondo tempo

Pagelle Milan Napoli: i voti del primo tempo

Per le pagelle di Milan Napoli andiamo a vedere nel dettaglio i voti del primo tempo.

VOTO PARTITA 7 – Ritmi quasi sempre alti, se non in brevi tratti di match. Due reti e tanto divertimento per i 22.000 spettatori del Meazza.

VOTO MILAN 7,5 – Primo tempo da oscar per i rossoneri. Nessuna palla gol nitida concessa al Napoli e due reti segnate. Buon gioco e manovra fluida e convincente. MIGLIORE MILAN PIATEK 8 – Il Pistolero è letteralmente devastante. Due reti fantastiche oltre all’immenso lavoro in fase di non possesso. Il polacco fa ammonire due avversari. PEGGIORE MILAN KESSIE 5 – Forse ha finito la benzina. Un’altra partita sottotono per l’ivoriano.

VOTO NAPOLI 5 – Gara deludente per gli ospiti, lontani parenti della squadra gioiello ammirata poche settimane fa. Milik non riceve palloni, la difesa balla pericolosamente. MIGLIORE NAPOLI INSIGNE 6,5 – L’unico in grado di accendere la luce. Due tiri verso Donnarumma e altre iniziative interessanti. PEGGIORE NAPOLI MAKSIMOVIC 4,5 – Errore gravissimo in occasione dell’1-0 che consente a Piatek di battere Meret. Non si riprenderà più.

VOTO ARBITRO (Giacomelli) 6 – Giusti i tre cartellini gialli estratti. Per il resto altro da segnalare.



