Paola Egonu, cosa mangia la campionessa di pallavolo?/ Platano e pasta al ragù, la Nigeria si fonde all’Italia

Tutti conoscono Paola Egonu, splendida campionessa della nazionale di pallavolo italiana, ma cosa mangia per essere sempre in forma? La ragazza è nata a Cittadella nel 1998 da genitori nigeriani e quindi anche la sua dieta mescola elementi provenienti dai due paesi del suo cuore l’Italia e la Nigeria. Fu proprio lei a ricordare in un’intervista, oggi riportata dal Corriere della Sera, che: “Adoro il platano fritto. Mi ricorda mamma Eunice che cucina nella casa di Cittadella. Anche il riso saltato con le verdure e il semolino per me sanno di famiglia“. I sapori della Nigeria si vanno a fondere ovviamente con quello che è il paese dove è nata e cresciuta, l’Italia. Paola spiega: “Adoro la pasta, la bresaola e l’insalata. Vario ogni giorno e scelgo sempre con cura quello che compro“. Tra i suoi piatti preferiti c’è la pasta al ragù tipica dell’Emilia Romagna, anche se non sempre una pallavolista si può concedere il piacere di un sano piatto di pastasciutta.

Paola Egonu, cosa mangia la campionessa di pallavolo? “Non mi segue un nutrizionista”

Cosa mangia la campionessa di pallavolo Paola Egonu? La ragazza ha svelato di non essere seguita da un nutrizionista, visto che è consapevole di quello che deve mangiare uno sportivo tra carboidrati, verdure e proteine. Il suo fisico è imponente tanto che la ragazza è alta 193 centimetri per quasi 75 chilogrammi. Paola aggiunge: “Non mi pesano le rinunce. So quanto è importante nutrirsi bene e questo è sufficiente per convincermi a farlo“. Si concede però alcuni sgarri come il cibo giapponese: “Lo adoro, soprattutto la zuppa di miso. Mi piace cenare fuori ogni tanto. Il bistro stellato di Antonino Cannavacciuolo a Novara è uno dei miei preferiti. Ci vado con gli amici e ordino sempre spaghetti al ragù napoletano“. Se c’è però una cosa che la infastidisce in cucina è chi mescola le verdure cotte con le crude, anche se specifica che cucina solo per sé per non rischiare di avvelenare qualcuno.

