Probabili formazioni/ Atalanta Juventus: diretta tv, dubbio Freuler e Rugani ancora titolare (Coppa Italia)

Atalanta Juventus, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2018-2019, si gioca alle ore 20.45 di domani, mercoledì 30 gennaio. Le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo; ricordiamo innanzitutto che si tratta di una sfida in gara unica: previsti dunque tempi supplementari ed eventuali calci di rigore se il risultato dovesse essere di parità al triplice fischio finale. La Juventus sta continuando a dominare, però a dire il vero non sempre convince in termini di prestazioni; ecco dunque che l’eccellente Atalanta di questo periodo potrebbe firmare l’impresa, perché la Dea nerazzurra ha le qualità per mettere in difficoltà chiunque, persino la Vecchia Signora che già in campionato non è passata a Bergamo. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco domani sera, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Atalanta Juventus alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Juventus sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato, dal momento che la Coppa Italia è una esclusiva Rai: il canale cui fare riferimento per il match di Bergamo è Rai Uno, disponibile anche in alta definizione. Ricordiamo anche che, per tutti coloro che non si potessero mettere davanti ad un televisore, sarà possibile assistere alla sfida pure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Juventus ci attendiamo una Dea di lusso, con l’unico vero dubbio relativo a Freuler: lo svizzero è già stato convocato domenica in campionato, per cui c’è ottimismo per domani sera, ma non abbiamo ancora certezze di un impiego dal primo minuto e dunque segnaliamo il ballottaggio con Pasalic per affiancare De Roon nel cuore del centrocampo di Gian Piero Gasperini. Per il resto non dovrebbero esserci particolari dubbi: restando in mediana, ecco che i due esterni saranno naturalmente Hateboer e Castagne, mentre in attacco saranno ancora una volta confermati Gomez, l’incontenibile Zapata di questi tempi e Ilicic, a dire il vero uno dei pochi che contro la Roma ha deluso. Lo stesso discorso vale per Mancini in difesa, ma per l’azzurrino dovrebbe esserci la possibilità dell’immediato riscatto nel terzetto con Toloi e Palomino davanti a Berisha, perché contro la Juventus non può esistere il turnover.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per quanto riguarda la Juventus, Massimiliano Allegri deve fare i conti con diversi acciacchi: Pjanic e Khedira ad esempio sono ormai sostanzialmente recuperati, ma è difficile pensare che l’allenatore li rischi già domani sera a Bergamo, soprattutto dal primo minuto, dunque a centrocampo ci attendiamo ancora titolari Bentancur, Emre Can e Matuidi. In difesa le brutte notizie sono legate a Bonucci e dunque avremo Chiellini e Rugani titolari nella coppia centrale davanti a Perin, portiere di Coppa. In compenso è tornato Cancelo, che sarà titolare a destra mentre a sinistra c’è qualche dubbio in più ma resta in pole position Alex Sandro. In attacco Cristiano Ronaldo non riposa, anche perché a Bergamo l’aveva già fatto in campionato, insieme a lui dovrebbero agire dal primo minuto Dybala e Bernardeschi, che ha avuto un ottimo impatto domenica sera all’Olimpico.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Mandzukic, Bonucci.



