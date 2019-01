Probabili formazioni/ Milan Napoli: quote, Piatek per la prima volta da titolare? (Coppa Italia)

Milan Napoli si gioca stasera alle ore 20.45, quando le due formazioni si sfideranno a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia: come noto, si gioca in gara secca, dunque con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore se il risultato dovesse essere di parità al termine dei 90 minuti regolamentari. Grazie a un curioso incrocio di calendario, le formazioni di Milan e Napoli si ritrovano nello stesso stadio e solo tre giorni dopo lo 0-0 di campionato; stavolta la posta in palio è il superamento del turno in Coppa Italia, obiettivo da non sottovalutare perché per entrambe le formazioni è la possibilità più concreta di vincere qualcosa in questa stagione (per il Milan a dire il vero l’unica). Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime notizie su moduli e titolari ormai a poche ore dalla partita di San Siro, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo però anche uno sguardo al pronostico di Milan Napoli. Osservando le quote dell’agenzia di scommesse Snai, possiamo ritenere favorito il Napoli: il segno 2 infatti vale 2,25, mentre si arriva a 3,20 volte la puntata per il successo interno del Milan, naturalmente segno 1. Infine il pareggio, che manderebbe le due squadre ai tempi supplementari e vi farebbe guadagnare 3,35 volte la posta in palio sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE SCELTE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni per Milan Napoli diamo per prima cosa uno sguardo alle possibili scelte di Gennaro Gattuso. Rispetto alla fresca sfida di campionato, sono possibili tre variazioni: in difesa Conti si prepara a prendere il posto di Calabria sulla fascia destra, unica variazione in una linea che per il resto vedrà ancora Musacchio al fianco di Romagnoli e infine Rodriguez a sinistra. In porta andrà ancora Gigio Donnarumma, scelta forzata vista l’indisponibilità di Reina; a centrocampo ci sarà il terzetto con Paquetà, da subito titolare fisso del Milan, che affiancherà Bakayoko e Kessie in quello che senza dubbio è ormai il terzetto titolare nella mediana del Milan. Rimane fuori Calhanoglu, che non sarà nemmeno esterno del tridente perché Gattuso pare intenzionato a lanciare Castillejo. La novità più grossa riguarda comunque la probabile partenza dal primo minuto di Piatek, che sabato sera è entrato nel secondo tempo; sulla destra dovrebbe infine agire Suso, che completa la formazione del Milan, praticamente tutta formata da titolari. La Coppa Italia è importante, niente turnover per Gattuso.

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per Carlo Ancelotti le scelte sono forse più difficili, a cominciare da Allan che non era stato convocato per la sfida di campionato, mentre stavolta potrebbe giocare, proprio in coppia con Diawara che sabato lo aveva sostituito. Dunque Fabian Ruiz, squalificato per la prossima giornata di Serie A, dovrebbe agire da esterno sinistro mandando in panchina Zielinski, mentre a destra dovrebbe ancora una volta giocare Callejon. In difesa siamo pronti a rivedere i due terzini che non hanno giocato sabato, dunque Hysaj a destra e Ghoulam a sinistra; al centro possibile riposo per Albiol, con Maksimovic al fianco di Koulibaly, mentre il portiere dovrebbe essere Meret anche perché Ospina ha subito una botta sabato sera. Le incognite però sono numerose, ad esempio a centrocampo e questo vale anche per l’attacco: Milik potrebbe avere la meglio su Mertens, dunque l’attaccante polacco dovrebbe giocare come centravanti titolare avendo al suo fianco Insigne.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso.

A disposizione: A. Donnarumma, Calabria, Abate, Laxalt, Bertolacci, Montolivo, José Mauri, Calhanoglu, Cutrone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Reina, C. Zapata, Biglia, Bonaventura.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Diawara, Fabian Ruiz; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Albiol, Mario Rui, Ounas, Zielinski, Hamsik, Mertens.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiriches.



© RIPRODUZIONE RISERVATA