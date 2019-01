Pronostici Coppa Italia/ Quote e scommesse delle partite (quarti di finale)

Si giocano in questa settimana i quarti di finale di Coppa Italia ed è quindi arrivato il momento di vedere che cosa ci possono dire i pronostici fissati dalla nostra redazione, alla vigilia di questa fase caldissima del tabellone generale. Prima però di controllare da vicino le quote, le scommesse e i pronostici di Coppa Italia stilati dalla nostra redazione, curiosiamo anche nel programma di questa parte del tanto atteso torneo. Ecco quindi che per la giornata di martedi sarà solo la partita tra Milan e Napoli a essere di scena con fischio d’inizio programmato per le ore 20,45. Più ricco il programma per mercoledi 30 gennaio con ben due sfide: si partirà alle ore 18,15 con la partita tra Fiorentina e Roma, mentre alle ore 20,45 sarà la volta di Atalanta Juventus. Andiamo quindi a conoscere quali potrebbero essere i pronostici di Coppa Italia fissati dalla nostra redazione, per le partite valide come quarti di finale.

PRONOSTICO MILAN NAPOLI

Dopo quanto visto nel match di campionato appare ben difficile oggi fare un pronostico della sfida di San Siro. Solo pochi giorni fa sia rossoneri che azzurri sono stati in grado di mettere in campo una prestazione importante, ma purtroppo nessuno dei due club ha avuto lo spazio e la fortuna di trovare il gol: anche in Coppa Italia quindi potrebbe essere l’episodio a decidere l’esito della sfida.

PRONOSTICO FIORENTINA ROMA

Dopo le sofferenze vissute nel match di campionato contro il Chievo, i viola non sono certo i primi favoriti al successo, benchè certo abbiano a favore l’appoggio del pubblico di casa. Va però detto che pure Di Francesco non si presenta all’incontro al top della condizione: sarà quindi una sfida ben ostica quella prevista al Franchi per la Coppa Italia.

PRONOSTICO ATALANTA JUVENTUS

Benché la Dea abbia fatto veder grandi cose in questo momento e abbia dalla sua bomber di primo livello come Duvan Zapata, è assai improbabile che l’Atalanta riesca a battere i campioni in carica. Allegri di certo non sottovaluta la coppa e dopo il trofeo di Supercoppa messo in bacheca, è pronto a inseguire un altro trofeo. I bianconeri quindi rimangono i primi favoriti non solo al successo del match, ma pure alla vittoria finale.



