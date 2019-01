Slalom Schladming/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del Mondo sci maschile)

Oggi la Coppa del Mondo di sci è ancora in diretta con lo slalom di Schladming, la gara sulla pista Planai che costituisce l’appuntamento probabilmente più atteso della stagione fra i pali stretti, sia per il valore tecnico del tracciato sia per l’atmosfera incredibile che circonda questa gara in notturna con un tifo da stadio. A Schladming si capisce perché l’Austria è la patria dello sci: a volte capita anche qualche eccesso, ma lo spettacolo è sempre garantito. Inoltre proprio questa sera si completerà un mese di gennaio come sempre molto intenso per i protagonisti dello slalom e che ha definitivamente promosso fra i big il giovanissimo francese Clement Noel, autore di una meravigliosa doppietta di vittorie, prima a Wengen e poi appena tre giorni fa a Kitzbuhel. A tutti gli altri, Marcel Hirscher compreso, il compito di battere l’astro nascente: che cosa succederà? Ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire la diretta dello slalom di Schladming.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI SCHLADMING

La diretta della prima manche dello slalom di Schladming avrà inizio alle ore 17.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Schladming (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM SCHLADMING: FAVORITI E AZZURRI

Lo slalom di Schladming avrà dunque come principale protagonista il francese Clement Noel. Solo un mese fa, questo ragazzo del 1997 era un grande talento per il futuro; oggi invece è una meravigliosa realtà, grazie al secondo posto di Adelboden seguito dalle due vittorie a Wengen e Kitzbuhel. Un tris con Schladming lo farebbe già entrare nella leggenda, in ogni caso il futuro dovrebbe essere suo: però gli avversari ormai hanno paura che possa essere suo anche il presente. Marcel Hirscher ha sicuramente trovato pane per i suoi denti: la stagione dell’austriaco resta eccellente, la Coppa di slalom è vicina e l’ennesimo trionfo nella classifica generale ancora di più, ma di certo essere battuto due volte consecutive da un ragazzino non farà piacere a Hirscher, che sicuramente rilancerà la sfida e ci regalerà grandi emozioni fin da stasera sulla Planai. Noel è un pungolo anche per Henrik Kristoffersen: il norvegese non vince più e cominciava a stargli stretta l’etichetta di “eterno secondo”, figurarsi se potrà gradire il ruolo di terzo incomodo… Dietro i tre fenomeni, i possibili protagonisti sono tanti: Daniel Yule è stato eccellente a inizio stagione ma adesso sembra in calo, Marco Schwarz è sempre un nome valido, Alexis Pinturault è tornato su livelli assoluti. La situazione è meno positiva in casa Italia: vero che a sprazzi si sta vedendo finalmente qualche giovane interessante, ma se i migliori sono ancora Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli, qualcosa non va. Dato atto all’emiliano di un grande lavoro per tornare protagonista e riconosciuto a Stefano Gross che essere competitivo in gara senza potersi allenare è difficilissimo, speriamo che da Schladming arrivi finalmente qualche segnale positivo.



