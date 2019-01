Video/ Empoli-Genoa (1-3): highlights e gol della partita (Serie A, 21^ giornata)

Il video di Empoli Genoa ci parla di una gara terminata col risultato finale di 1-3, anche se con qualche sofferenza per il Grifone che si porta a +9 sulla zona retrocessione. La squadra di Beppe Iachini invece rimane appena tre lunghezze sopra il Bologna. Pronti via Zajc prova a mandare dentro Ciccio Caputo, che viene però fermato da Criscito. Di Lorenzo poco dopo ci prova da fuori, ma la palla termina di pochissimo sopra la traversa. L’Empoli è partito davvero forte e fa la partita, al quindicesimo Traoré ci prova da fuori, ma la difesa respinge, sulla palla che balla arriva Bennacer che calcia sopra la traversa. Zajc si mette in proprio calcia a giro e prende il palo. Alla prima vera occasione passa in vantaggio il Genoa con un gol di Kouame. Criscito lo lancia dentro, Veseli se lo scorda, e l’attaccante ivoriano calcia a giro sul secondo palo segnando un gol bellissimo. A poco dalla fine del primo tempo un miracolo di Radu permette al Genoa di rimanere in vantaggio, questi è davvero bravo a respingere un tiro praticamente in porta di Caputo. Nella ripresa reagisce l’Empoli che trova il pareggio all’ora di gioco grazie al secondo gol consecutivo di Di Lorenzo. Caputo la mette in mezzo, Radu respinge male e il terzino la mette dentro a porta spalancata. In pochi minuti però il Genoa riesce a mettere al tappeto l’avversario. Prima sigla un gol con un tiro a giro sotto il sette Lazovic, servito in contropiede da Bessa. Poi tre minuti dopo segna Sanabria praticamente alla prima palla toccata con un colpo di testa a porta vuota sull’uscita sbagliata di Provedel.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Empoli Genoa andiamo ad ascoltare le parole dei protagonisti alla fine della partita. A Sky Sport ha parlato Antonio Sanabria, calciatore arrivato proprio in questa sessione di calciomercato per sostituire Piatek passato al Milan. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una grande partita su un campo difficile come questo. Il mio ritorno in Italia è stato importante, ho fatto un gol e sono molto contento. Loro nel primo tempo ci hanno chiuso molto bene gli spazi. Poi nel secondo tempo siamo cresciuti e siamo riusciti ad alzare la squadra. Con loro un pochino più aperti abbiamo trovato spazi e sono arrivati i gol per vincere. Ora mi sento maturo per il calcio italiano, non è come la prima volta quando sono venuto qui a diciassette anni. Sono felice e voglio dare tutto per questa squadra, mi impegnerò al massimo. Dedico il gol alla mia fidanzata Maria e per il mio amico Timi“.

IL TABELLINO

Prima del video di Empoli Genoa andiamo a dare un’occhiata al tabellino:

EMPOLI (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, Traoré (74′ Ucan), Bennacer, Krunic (58′ Michelidze), Pasqual; Zajc (80′ Acquah); Caputo. Allenatore: Iachini

GENOA (4-5-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic (89′ Pedro Pereira), Romulo (68′ Sanabria), Veloso, Rolon (87′ Pezzella), Bessa; Kouamé. Allenatore: Prandelli

RETI: 18′ Kouamè (G), 63′ Di Lorenzo (E), 70′ Lazovic (G), 73′ Sanabria (G)

AMMONIZIONI: Bessa, Rolon (G), Rasmussen (E)

