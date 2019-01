Gene Okerlund è morto, ecco le cause/ Il commentatore wrestling era caduto rompendosi alcune costole

Gene Okerlund è morto ieri all’età di 77 anni, ma fino ad oggi non erano chiare le cause. Il figlio Todd ha raccontato ai microfoni di TMZ Sports che il papà era in cattive condizioni di salute prima di cadere nel mese scorso rompendosi anche diverse costole. Il noto commentatore di wrestling era da tempo malato, basti pensare che nel 1995 e nel 2004 aveva subito due trapianti di rene che ne avevano condizionato la salute. Conosciuto con il soprannome di “Mean” era diventato un personaggio cult nel mondo della WWE dove aveva intervistato personaggi di assoluto livello come Macho Man Randy Savage, The Ultimate Warrior e Hulk Hogan. Nel 1993 era approdato in WCW dove continuò il suo lavoro fino al 2001 lavorando con campioni come Sting, Goldberg e Dallas Page. Nel 2006 era stato introdotto all’interno della Hall of Fame dall’Hukster. La sua ultima apparizione in televisione risale al 22 gennaio del 2018 quando in occasione del venticinquesimo anniversario del Monday Night Raw intervistò Aj.

Gene Okerlund è morto, ecco le cause: il ricordo dei wrestler

Sono moltissimi i wrestler che hanno voluto ricordare la morte di Gene Okerlund, una vera e propria leggenda delle interviste sportive. Steve Austin ha sottolineato: “Ho appena sentito che è morto Gene Okerlund. Come intervistatore era intoccabile, semplicemente il migliore. Totale professionista con spirito smart, sarcasmo, umorismo e voce d’oro. Condoglianze ai suoi amici e familiari“. Jerry Lawler ha pubblicato una foto che lo ritrae proprio insieme a Okerlund, commentando: “Sono così triste per parlare del passaggio del nostro caro amico. Mi ricorderò sempre di lui con un sorriso sul volto e un drink in mano e sempre la voglia di aiutare. La sua era la voce della WWE, riposa in pace“. Ci sono però anche wrestling giovani e attuali come Ligero che vogliono ricordarlo: “Sono estremamente triste per questa notizia. Era uno degli intervistatori più iconici e personalità che ha reso grande la mia infanzia“. Dal mondo del wrestling femminile arriva il messaggio di Zelina Vega: “Era uno degli esseri umani più incredibili che ho conosciuto. Le mie condoglianze a tutta la famiglia“.

Il ricordo di Steve Austin

Just heard Mean Gene Okerlund has passed away. As an interviewer, pitch man, announcer, or host, he was untouchable. Simply the best. Total professional with quick wit, sarcasm, humor, and that golden voice.

Condolences to his friends and family. — Steve Austin (@steveaustinBSR) 2 gennaio 2019

La foto con Jerry Lawler

So sad to hear of the passing of our friend, Mean Gene Okerlund.

I’ll always remember Gene with a smile on his face and a drink in his hand and always wanting to help. His was “The Voice” of @WWE RIP Gene. pic.twitter.com/tgS1Yy3VpA — Jerry Lawler (@JerryLawler) 2 gennaio 2019

Il messaggio di Ligero

Extremely sad news to hear of the unfortunate passing of Mean Gene Okerlund. One of the most iconic interviewers and personalities of my childhood, and one of the very best in the business. Rest In Peace Gene. — Ligero (@Ligero1) 2 gennaio 2019

Le foto con Zelina Vega

Teared up to the news this morning on the passing of my dear friend and legend Gene Okerlund. He was one of the most amazing human beings I’ve ever met and so supportive of me. You will be so missed 🙏🏽 my condolences to your family. funny memory: https://t.co/7882p8Pjb4 pic.twitter.com/FgKWy1oY87 — Zelina Vega (@Zelina_VegaWWE) 2 gennaio 2019





