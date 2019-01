Hamsik tuffo nella neve/ Video: il capitano del Napoli in vacanza in Slovacchia sfida il gelo

E’ tempo di vacanza per la Serie A e se molti giocatori hanno preferito mete calde come Dubai per passare questi giorni di riposo, non così Marek Hamsik che invece è tornato nella sua Slovacchia. Il capitano del Napoli pare che si stia davvero divertendo tra famiglia e amici: a testimonianza infatti c’è questo curioso video caricato dallo stesso azzurro proprio poco giorni fa sul suo profilo instagram che in poche ore ha già fatto quasi 77 mila visualizzazioni. Nel gelo slovacco infatti Hamsik, in compagnia di un suo amico altrettanto coraggioso, ha fatto un elegante tuffo nella neve, parecchio alta, con indosso solo un buffo cappello invernale, calzini e boxer. Una prova di forza nel gelo del villaggio di Donovaly in Slovacchia, molto goliardica e divertente allo stesso tempo, che ha fatto sorridere non solo i tifosi del Napoli ma tanti appassionati che di certo ammirano Marekiaro, uomo dei record per il club campano.

RELAX PER HAMSIK PRIMA DI SASSUOLO E LAZIO

Insomma secondo questo video pare davvero che Marek Hamsik stia passando questi giorni di vacanza in totale relax: la migliore delle occasioni per lo slovacco per riprendersi dal leggero infortunio patito nei giorni scorsi per tornare in campo al top della confezione, fisica e mentale, agli ordini di Carlo Ancelotti. Il capitano campano infatti di certo è una delle priorità del tecnico partenopeo, che però a differenza di Sarri sta cercando di gestire con maggiore equilibrio il minutaggio del slovacco. Il valore in campo di Hamsik è infatti indiscutibile ma occorre anche preservarne la freschezza. Il prossimo appuntamento infatti del club di primo livello: già il prossimo 13 gennaio il club affronterà il Sassuolo negli ottavi di Coppa Italia mentre il 20 gennaio si tornerà in campo per il Campionato per fronteggiare in casa la Lazio di Inzaghi.

Visualizza questo post su Instagram Pupazzi di neve ⛄️😂⛄️ Snehuliaci ❄️🤣❄️ @beatyourlimits Un post condiviso da @ marek_hamsik_17_official in data: Gen 2, 2019 at 7:28 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA