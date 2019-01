Probabili formazioni/ Manchester City Liverpool: quote, tridenti di lusso per Guardiola e Klopp

Manchester City Liverpool si gioca alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno dunque in campo questa sera per dare vita al big-match di Premier League che potrebbe dare la svolta all’intero campionato delle due formazioni. Il Manchester City di Pep Guardiola infatti ospita il Liverpool di Jurgen Klopp che lo precede di sette punti in classifica: per i Citizens è la grande occasioni di riportarsi a sole quattro lunghezze dai Reds, ma d’altro canto un colpaccio del Liverpool significherebbe +10 e una serissima ipoteca sulla conquista del titolo nazionale che manca addirittura dal 1990 per la squadra che fu la più vincente d’Inghilterra. Inoltre ci si attende grande spettacolo da due squadre che sanno giocare benissimo a calcio: andiamo allora subito ad esaminare le probabili formazioni di Manchester City Liverpool, con tutte le notizie a poche ore dal fischio d’inizio della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo anche alle probabili formazioni per Manchester City Liverpool, ecco che l’agenzia Snai ritiene favoriti i padroni di casa di Pep Guardiola, quotando il segno 1 a 2,05. Non è di certo impossibile però un colpaccio del Liverpool, tanto che la quota per il segno 2 è di 3,40. Un po’ più alta infine la quota per il pareggio: il segno X infatti varrebbe 3,70 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIVERPOOL

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Nelle probabili formazioni di Manchester City Liverpool, per i padroni di casa bisogna considerare innanzitutto la squalifica di Delph e le assenze degli indisponibili Mendy e Bravo. Naturalmente in ogni caso Pep Guardiola non toccherà il suo 4-3-3. La difesa non è il punto forte, dal momento che il City finora ha subito il doppio dei gol incassati dal Liverpool: Ederson fra i pali, protetto dalla linea a quattro con Danilo a destra, Kompany e Laporte centrali, Zinchenko come terzino sinistro a completare la difesa. Da centrocampo in su però solo nomi di lusso per il Manchester City: si comincia dal terzetto in mediana formato da Bernardo Silva, Fernandinho e David Silva, all’insegna della grande qualità; stesso discorso naturalmente vale per il tridente d’attacco, che dovrebbe essere composto dal grande ex Sterling a destra, Aguero prima punta e Sané a sinistra.

LE SCELTE DI KLOPP

Modulo 4-3-3 anche per il Liverpool di Jurgen Klopp, che però in questa stagione ha saputo fare il salto di qualità nella tenuta difensiva, finora probabilmente il segreto di un campionato di vertice, visto che davanti certo non ci sono problemi a trovare la via della rete. Si comincia dunque naturalmente da Alisson, l’ex Roma che difenderà i pali del Liverpool; davanti a lui ci attendiamo Alexander Arnold come terzino destro, i difensori centrali Lovren e Van Dijk ed infine Robertson a presidiare la corsia di sinistra; nel terzetto di centrocampo invece i possibili titolari sono Wijnaldum, Fabinho e l’ex Inter Shaqiri; infine, nessun dubbio naturalmente sul tridente d’attacco formato da Salah, Firmino e Mané. Nessun giocatore squalificato per Klopp, ricordiamo che i due indisponibili sono invece Oxlade Chamberlain e Gomez.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Danilo, Kompany, Laporte, Zinchenko; B. Silva, Fernandinho, D. Silva; Sterling, Aguero, Sané. All. Guardiola.

A disposizione: Muric, Walker, Stones, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Gabriel Jesus.

Squalificato: Delph.

Indisponibili: Mendy, Bravo.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Shaqiri; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

A disposizione: Mignolet, Clyne, Matip, Henderson, Milner, Keita, Sturridge.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Oxlade Chamberlain, Gomez.



