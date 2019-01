Schick si affida al mental coach/ Entra in scena Jan Muhlfeit per aiutare il bomber della Roma

Allontanate le voci di calciomercato che lo vogliono lontane della capitale, Patrik Schick ha deciso di iniziare il 2019 con un passo diverso e ha affidato la sua concentrazione a Jan Muhlfeit, tra i più prestigiosi mental coach sulla piazza. In un epoca in cui sono in costante aumento gli sportivi che si affidano a figure professionali di questo genere, anche il bomber della Roma ha deciso si affidarsi a forse il migliore della piazza, per riuscire ad uscire dal buco nero che lo inghiottito ormai da diverso tempo. Benchè il talento del giocatore giallorosso sia indiscusso, di fatto anche in questa stagione, complici alcuni infortuni, si è visto ben poco in termini di risultati. Poche le sue presenze e ancora meno i suoi gol, appena due due di cui l’ultimo segnato dal giallorosso in occasione del match contro il Sassuolo prima di Capodanno. Ora però si cambia registro per Schick, sempre osservato speciale da parte della dirigenza come dai tifosi giallorossi.

CHI E’ JAN MUHLFEIT?

Come detto prima Schick si è certo accaparrato uno dei nomi più importanti in questo particolare campo, ovvero il ceco Jan Muhlfeit, che proprio nelle scorse ore ha ufficializzato il suo ingaggio tramite un post su Instagram. Il professionista ceco vanta infatti un cv impressionate che comprende esperienze internazionali di primo livello. Per 22 anni il mental coach ha lavorato in Microsoft e per altri 15 è stato Ceo della sezione Ceca della società. Da non dimenticare poi le tue consulenze fornite ad associazioni internazionali e governative come l’Aiesec, il World Economic Forum e l’European Commission come anche Oecd. Insomma un nome di grande livello al servizio di quello che è stato l’acquisto più gravoso della storia della Roma.





© RIPRODUZIONE RISERVATA