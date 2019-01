Bologna, Sinisa Mihajlovic e le figlie all’Isola dei Famosi 2019/ “Tiro una bottiglietta a chi parla di loro”

Torna il “Sinisa Mihajlovic show”. È andato in onda a Bologna in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. A dir poco “pirotecnico” è stato quando un giornalista ha tirato in ballo le sue due figlie, le bellissime Viktorija e Virginia, impegnate all’Isola dei Famosi 2019. In quel momento Mihajlovic stava sorseggiando l’acqua minerale. «Ti tiro la bottiglietta!», ha sbottato l’allenatore serbo, che non vuol sentir parlare del reality show a cui stanno partecipando le sue due figlie. Nulla da dire invece sui tifosi del Bologna: «Li conosco bene, vedo come sostengono sempre la squadra. Ma toccherà a noi portarli dalla nostra parte». Ha svelato poi di avere un solo rammarico: «Arrivando prima sarebbe stato più facile…». Si è fatto serio invece quando gli hanno chiesto se in squadra ci sono battitori di calci di punizione: «Ci sono Pulgar e Orsolini, più Sansone. Al Torino avevo solo Ljajic, qui andrà meglio».

BOLOGNA, SINISA MIHAJLOVIC E QUELLA GAFFE…

Ma Sinisa Mihajlovic non si è solo arrabbiato per la domanda sulle figlie. L’allenatore è stato protagonista anche di una gaffe nel giorno del suo ritorno sulla panchina del Bologna. «Me lo hanno detto anche le mie figlie, che sono state molto contente del mio ritorno qui: come voi romagnoli sapete bene, Bologna è bellissima ed è la città dove sono stato meglio», ha affermato Mihajlovic. Bello l’attestato di stima del tecnico, peccato che Bologna, pur trovandosi in Emilia-Romagna, è una città che storicamente fa parte della fazione emiliana, quella dell’entroterra che si affaccia verso Toscana, Liguria e Lombardia. Si è poi rifatto con i tifosi del Bologna grazie ad un “attestato di sicurezza”: «Forse in qualche società sono arrivato nel momento sbagliato. Ma la mia storia dice che ho sempre fatto meglio di chi c’era prima e che chi mi ha sostituito ha fatto peggio di me». Mihajlovic dovrà confermarlo ora che è sulla panchina del Bologna, impegnato nella caccia per la salvezza. «Meglio questo Bologna, comunque, del Bologna che allenai dieci anni fa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA