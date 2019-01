Di Francesco esonerato o dimissioni?/ Roma, nuovo allenatore dopo la sconfitta umiliante con la Fiorentina?

Eusebio Di Francesco verrà esonerato dalla Roma dopo la pesantissima sconfitta contro la Fiorentina? Il tracollo in Coppa Italia è clamoroso quanto preoccupante, quindi non è da escludere che la società giallorossa decida di dare un segnale forte a tutto l’ambiente, a meno che non sia proprio il tecnico a decidere di farlo rassegnando le dimissioni. Non è passata inosservata la richiesta rivolta dal quarto uomo al capitano Alessandro Florenzi di terminare il match al 90esimo senza alcun recupero. Un episodio che viene ritenuto a dir poco “umiliante” dai tifosi e che solitamente si verifica quando la differenza reti è ampia. Le facce di Francesco Totti e del direttore sportivo Monchi in tribuna al Franchi descrivono perfettamente lo stato d’animo all’interno della Roma in questo momento: lo sconforto è totale. Basteranno le scuse dei giocatori della Roma ai tifosi al termine del match? Di fronte ad una sconfitta così pesante (il match si è concluso 7 a 1), quali contromisure intende adottare la dirigenza?

DI FRANCESCO ESONERATO? ROMA, C’È ANCHE IPOTESI DIMISSIONI

Naufragio della Roma al Franchi: sotto la pioggia affonda la squadra di Eusebio Di Francesco, il cui posto è a rischio dopo la clamorosa debacle. Ora si torna a parlare di esonero per l’allenatore giallorosso, e non potrebbe essere altrimenti visto che la squadra capitolina ha incassato 7 reti e ha chiuso il match in inferiorità numerica. Una squadra allo sbando su cui la Fiorentina ha passeggiato senza problemi. Federico Chiesa e compagni hanno dimostrato di poter far male alla difesa della Roma ad ogni affondo. Proprio nel giorno in cui bisognava dare un segnale di rilancio dopo l’incredibile rimonta subita a Bergamo dall’Atalanta, scatta l’allarme in casa Roma. Tutti finiscono sotto processo, in primis l’allenatore Eusebio Di Francesco che torna a rischio dopo qualche settimana di relativa serenità. La sua panchina torna a scricchiolare, così come torna l’ombra di Paulo Sousa, ex allenatore proprio della Fiorentina, come candidato alla successione. Questa sconfitta lascia aperta ogni ipotesi: da quella dell’esonero a quella delle dimissioni, una soluzione che finora il tecnico aveva sempre escluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA