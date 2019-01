Diretta Atalanta Juventus/ Streaming video Rai: la Dea cerca lo sgambetto alla Vecchia Signora (Coppa Italia)

Atalanta Juventus, diretta dall’arbitro Pasqua, è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2018-2019. L’appuntamento sarà allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo questa sera, mercoledì 30 gennaio 2019, alle ore 20.45. Per prima cosa ricordiamo che si tratterà di una sfida in gara secca, come sempre in Coppa Italia (tranne che in semifinale): questo significa che, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si proseguirà con la disputa dei tempi supplementari ed infine eventualmente anche con i calci di rigore per decretare chi passerà il turno. Atalanta Juventus si annuncia come una partita davvero intrigante, anche perché da tre anni a Bergamo in campionato questa partita finisce in pareggio: da queste parti dunque soffre anche la corazzata bianconera, inoltre in termini di qualità di gioco non è un’eresia dire che l’Atalanta stia facendo anche meglio della Juventus, come dimostrano il pirotecnico pareggio nerazzurro con la Roma e la fortunosa vittoria bianconera contro la Lazio. Certo, la Vecchia Signora non sbaglio praticamente mai le partite che contano, tuttavia la Dea può legittimamente sognare uno sgambetto che entrerebbe nella storia dell’Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Juventus sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai, perché come da tradizione la televisione di Stato detiene i diritti in esclusiva per la Coppa Italia: il canale cui fare riferimento per il match di Bergamo è Rai Uno, disponibile anche in alta definizione. Ricordiamo inoltre che, per tutti coloro che non si potessero mettere davanti ad un televisore all’orario della partita, sarà possibile assistere alla sfida dell’Atleti Azzurri d’Italia pure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

Vediamo adesso cosa ci dicono le probabili formazioni per Atalanta Juventus. Dea comprensibilmente con i titolari in campo e l’unico vero dubbio relativo a Freuler: lo svizzero dovrebbe essere titolare, ma non abbiamo ancora certezze di un impiego dal primo minuto e dunque segnaliamo il ballottaggio con Pasalic per affiancare De Roon nel cuore del centrocampo. Per il resto non dovrebbero esserci dubbi per Gian Piero Gasperini: i due esterni saranno naturalmente Hateboer e Castagne, mentre in attacco saranno ancora una volta confermati Gomez, l’incontenibile Zapata e Ilicic. In difesa qualche dubbio in più perché le gerarchie non sono così nette, ma disegniamo il terzetto con Toloi, Mancini e Palomino davanti a Berisha. Per quanto riguarda la Juventus, Massimiliano Allegri deve fare i conti con le consdizioni fisiche di diversi giocatori: a centrocampo ci attendiamo ancora titolari Bentancur, Emre Can e Matuidi, perché rischiare Pjanic o Khedira sembra eccessivo. In difesa Bonucci è infortunato, dunque avremo Chiellini e Rugani titolari nella coppia centrale davanti a Perin, portiere di Coppa. Cancelo sarà titolare a destra mentre a sinistra resta in pole position Alex Sandro. In attacco Cristiano Ronaldo non riposa, anche perché a Bergamo l’aveva già fatto in campionato, insieme a lui dovrebbero agire dal primo minuto Dybala e Bernardeschi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Atalanta Juventus, che favorisce gli ospiti bianconeri in base a quanto ci dicono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 per la vittoria casalinga dell’Atalanta raggiungerebbe infatti quota 3,80, mentre il segno 2 per un successo esterno della Juventus è proposto a 2,05. Valore intermedio infine per la quota del segno X: il pareggio, che naturalmente manderebbe la sfida ai tempi supplementari, è infatti proposto a 3,30 volte la posta in palio che avrete deciso di scommettere su questo incontro.



