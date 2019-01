Diretta Catania Catanzaro/ Streaming video e tv: affascinante sfida al Massimino (Coppa Italia Serie C)

Catania Catanzaro, che verrà diretta dal signor Carella, si gioca alle ore 16:30 di mercoledì 30 gennaio; la partita è valida per il secondo turno della Coppa Italia Serie C 2018-2019, vale a dire i sedicesimi di finale. Si tratta dell’ultima parte di un turno che è iniziato addirittura tre mesi fa; purtroppo il campionato della terza divisione è iniziato in ritardo e alcune squadre hanno dovuto nel frattempo recuperare alcune gare (e non è ancora finita), dunque ci sono sei sfide tutte da vivere. Si tratta di partita secca sui 90 minuti: in caso di parità si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore per determinare la squadra che passerà il turno. La vincente di questa partita che viene disputata al Massimino incrocerà il Trapani, che ha già fatto il suo dovere eliminando il Siracusa; vada come vada si tratterà allora di un grande incrocio perchè, così come i granata, etnei e calabresi sono tra le migliori squadre del girone C di campionato, e dunque nella diretta di Catania Catanzaro la speranza è quella di assistere ad una gara intensa e combattuta, forse i siciliani partono leggermente favoriti ma è difficile dire cosa potrebbe succedere. Nel frattempo allora possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori possono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Massimino, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Catania Catanzaro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catania Catanzaro; come sappiamo infatti la Coppa Italia di Serie C, come il campionato salvo qualche eccezione legata ai posticipi, è esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Dotandovi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone potrete allora seguire la sfida abbonandovi al servizio, oppure di volta in volta pagando un prezzo fisso per acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA CATANZARO

In Catania Catanzaro scopriamo che gli etnei sono all’esordio in Coppa Italia Serie C, mentre i giallorossi hanno già disputato tre partite; molto probabilmente entrambi gli allenatori faranno turnover, Andrea Sottil potrebbe puntare su Pulidori in porta con una linea difensiva nella quale Luigi Scaglia giocherà a sinistra al posto di Baraye, mentre a destra agirà Calapai con Andrea Esposito e Marchese pronti a rappresentare la coppia centrale. In mediana occasione per Angiulli e Bucolo: possono riposare i due veterani Lodi e Biagianti con la conferma di Carriero, oppure uno dei due potrebbe comunque essere titolare vista la portata della partita. Nel tridente offensivo spingono soprattutto Barisic e Sarno: i due viaggiano verso una maglia come esterni in accompagnamento a uno tra Di Piazza (matchwinner contro il Rende) o Caturano, in questo momento in ballottaggio. Il Catanzaro di Gaetano Auteri dovrebbe invece presentarsi sul terreno di gioco con un 3-4-3 nel quale Elezaj sarà il portiere, con una linea difensiva formata da Signorini, Figliomeni e Nikolopoulos e due esterni alti come Posocco e Nicoletti che ovviamente dovranno dare una mano anche alla fase di non possesso. Eklu e Maita i candidati a giocare al centro, mentre nel tridente offensivo si candida Fischnaller con Giannone il nuovo arrivato Bianchimano; tuttavia rispetto alla partita di ottobre vinta ai supplementari contro il Rende è possibile che il tecnico conceda maggiore spazio ai suoi titolari, perchè la sfida del Massimino sarà impegnativa e il Catanzaro punta al passaggio del turno.



