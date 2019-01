Diretta Entella Carrarese/ Streaming video e tv: le formazioni previste a Chiavari (Coppa Italia Serie C)

Entella Carrarese, partita diretta dal signor Maranesi, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 30 gennaio: siamo ai sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019, si gioca in gara secca e dunque in caso di parità dopo i tempi regolamentari sono previsti i supplementari e, eventualmente, i calci di rigore. Possiamo dire subito che la vincente di questa partita andrà a giocare contro l’Imolese; dieci delle 16 partite previste nel secondo turno infatti sono già state disputate, addirittura nel mese di ottobre, e a rimanere in corsa sono quelle squadre che hanno iniziato in ritardo il campionato dovendo recuperare tante gare in corso d’opera. La diretta di Entella Carrarese si prospetta davvero interessante: stiamo parlando di due tra le migliori squadre nel girone A, visto che i toscani occupano la terza posizione alle spalle di Pro Vercelli e Piacenza mentre i liguri sono attualmente quinti, ma stanno viaggiando ad un ritmo superiore a tutte le altre e potrebbero dunque trovarsi in testa quando appunto avranno completato il loro calendario. Qui però stiamo parlando di un altro torneo, e dunque andiamo subito a vedere le possibilità di turnover che i due allenatori potrebbero attuare, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Entella Carrarese.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Entella Carrarese; come sappiamo infatti la Coppa Italia di Serie C, come il campionato salvo qualche eccezione legata ai posticipi, è esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Dotandovi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone potrete allora seguire la sfida abbonandovi al servizio, oppure di volta in volta pagando un prezzo fisso per acquistare il singolo evento.

E’ presumibile che Entella Carrarese sia giocata con le seconde linee, almeno in parte: per Roberto Boscaglia è l’esordio in Coppa Italia Serie C, Massolo si candida a fare il portiere con una linea difensiva nella quale Cleur e Migliorelli saranno i terzini, mentre in mezzo alla difesa potrebbero agire Baroni e Chiosa (o De Santis). A centrocampo Simone Icardi potrebbe riprendersi una maglia giocando da mezzala d’assalto al posto di Eramo, conferma possibile per Nizzetto dall’altra parte mentre il regista questa sera potrebbe rispondere al nome di Ardizzone; in attacco possibile riposo per il nuovo arrivato Iocolano (già in gol) con Adorjan titolare sulla trequarti, a fare da supporto ai due attaccanti che, almeno stando alle previsione, potrebbero essere Caturano e Toni Petrovic (ma uno tra Matteo Mancosu e Dany Mota potrebbe comunque giocare dal primo minuto). Farà turnover anche la Carrarese, reduce dalla sconfitta di Busto Arsizio: per Silvio Baldini il 4-2-3-1 non cambia ma come prima punta dovrebbe esserci Tavano (partito dalla panchina domenica), con Bentivegna e Latte Lath che dovrebbero avere campo sugli esterni mentre il trequartista centrale potrebbe essere Biasci. A centrocampo puntano una maglia Agyei e Cardoselli e, se così fosse, il tecnico cambierebbe tutta la sua cerniera mediana; dubbi in difesa dove Pugliese vuole il posto a destra, sulla sinistra conferma per Giacomo Ricci mentre in mezzo uno tra Carissoni e Alari potrebbe fermarsi per lasciare spazio ad Alari, con Mazzini pronto a prendere il posto di Borra tra i pali.



