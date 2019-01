Diretta Fiorentina Roma/ Streaming video Rai: quote incertissime al Franchi (quarti Coppa Italia)

Fiorentina Roma, diretta dall’arbitro Manganiello, è la seconda partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2018-2019. L’appuntamento sarà allo stadio Artemio Franchi di Firenze questa sera, mercoledì 30 gennaio 2019, all’anomalo orario d’inizio fissato alle ore 18.15. Ricordiamo innanzitutto che si tratterà di una sfida in gara secca, come sempre in Coppa Italia (tranne che in semifinale): questo significa che, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si proseguirà con la disputa dei tempi supplementari ed infine eventualmente anche con i calci di rigore per decretare chi passerà il turno. Fiorentina Roma è naturalmente una partita molto attesa, una rivalità importante tra due squadre che per di più non nascondono di avere ambizioni anche in Coppa Italia, perché da troppo tempo viola e giallorossi non arricchiscono di trofei le rispettive bacheche. Lo spettacolo è garantito e basterebbe ricordare cosa è successo domenica in campionato per capirlo: vittoria per 3-4 al Bentegodi contro il Chievo per la Fiorentina, pareggio 3-3 a Bergamo per la Roma contro l’Atalanta, anche se sprecare tre gol di vantaggio ovviamente non ha fatto piacere ad Eusebio Di Francesco…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Roma sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai, dal momento che la televisione di Stato detiene i diritti in esclusiva per la Coppa Italia: il canale cui fare riferimento per il match di Firenze è Rai Due, disponibile anche in alta definizione. Ricordiamo inoltre che, per tutti coloro che non si potessero mettere davanti ad un televisore all’orario della partita, sarà possibile assistere alla sfida del Franchi pure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

Parlando adesso delle probabili formazioni per Fiorentina Roma, ecco che tra i viola in attacco nel tridente potremmo avere un turno di riposo per Muriel, dunque Chiesa a destra e Simeone prima punta, mentre Pjaca è il favorito a sinistra. Il modulo dovrebbe essere il solito 4-3-3: a centrocampo sembrano certi di un posto da titolare l’ex Gerson e Benassi, che in campionato sarà squalificato, dunque l’unico possibile ballottaggio è quello tra Dabo e Veretout. Infine la difesa, che dovrebbe essere il reparto al sicuro dalle sorprese: in porta Lafont; davanti a lui linea a quattro con Laurini terzino destro, la coppia centrale Pezzella-Vitor Hugo, infine a sinistra Biraghi, che rientra dopo la squalifica in campionato. Per quanto riguarda la Roma, Eusebio Di Francesco schiererà Nzonzi e Cristante, squalificati in campionato. Il francese dovrebbe agire con Lorenzo Pellegrini in mediana, anche se a partita in corso potrà rivedere il campo anche capitan De Rossi; l’ex Atalanta dovrebbe invece agire in posizione più avanzata, magari da trequartista facendo riposare Zaniolo, con i due esterni Florenzi a destra ed El Shaarawy a sinistra, Schick invece favorito come prima punta. Abbiamo accennato a Florenzi come esterno d’attacco, dunque in difesa dovrebbe esserci posto per Karsdorp terzino destro, sulla corsia mancina Santon, infine la coppia centrale con Manolas e Fazio davanti al portiere Olsen.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fiorentina Roma, che appare molto equilibrato in base a quanto ci dicono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 per la vittoria casalinga della Fiorentina raggiungerebbe infatti quota 2,65, mentre il segno 2 per un successo esterno della Roma è proposto a 2,55. Più stuzzicante la quota per il segno X: il pareggio, che naturalmente manderebbe la sfida ai tempi supplementari, è infatti proposto a 3,55 volte la posta in palio che avrete deciso di scommettere su questo incontro.



