Diretta Monza Novara/ Streaming video e tv: gara secca e interessante al Brianteo (Coppa Italia Serie C)

Monza Novara verrà diretta dal signor Pascarella e, in programma alle ore 14:30 di mercoledì 30 gennaio, rientra nel programma dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019. La vincente di questa partita giocherà poi contro una tra Pro Vercelli e Alessandria; ricordiamo che si tratta di una gara secca, che prevede i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore qualora il risultato nei 90 minuti fosse di parità. E’ anche una sfida davvero interessante: il Monza ha vissuto un periodo poco entusiasmante nel corso del suo campionato (girone B), ha cambiato tanto in inverno e adesso appare in ripresa, tanto da essere balzato al sesto posto della classifica dopo la brillante vittoria sul Ravenna. Il Novara non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi di una squadra che in epoca recente è anche riuscita a tornare in Serie A; attualmente è settimo nel girone A e avrebbe un posto nei playoff, non perde da quasi tre mesi ma ha pareggiato troppe volte per fare corsa di testa. Adesso il contesto cambia: nei 90 minuti di una partita di Coppa Italia può cambiare davvero tutto e anche le due formazioni in campo dovrebbero risentire del turnover disposto dai due allenatori. Mettiamoci dunque comodi, e andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Brianteo per affrontare la diretta di Monza Novara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monza Novara; come sappiamo infatti la Coppa Italia di Serie C, come il campionato salvo qualche eccezione legata ai posticipi, è esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Dotandovi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone potrete allora seguire la sfida abbonandovi al servizio, oppure di volta in volta pagando un prezzo fisso per acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NOVARA

Andiamo dunque a vedere le formazioni di Monza Novara, o quelle che aspettiamo di vedere in campo: Cristian Brocchi schiera i brianzoli con il 4-3-1-2 ereditato dai tempi del Milan, rispetto a sabato Sommariva potrebbe andare in porta con Stefano Negro e Marconi centrali, mentre Adorni e Tentardini possono essere i due terzini. Nel terzetto di centrocampo ci sarà qualche modifica: si giocano il posto Lora e Palazzi che possono dare riposo ad Armellino e capitan D’Errico, mentre Fossati – uno dei nuovi arrivi di gennaio – potrebbe essere confermato come perno e playmaker davanti alla difesa. D’Errico è comunque in competizione con Ceccarelli per una maglia sulla trequarti, in appoggio ai due attaccanti che potrebbero essere Reginaldo e uno tra Ceccarelli, Ettore Marchi e Andrea Brighenti. Cambia anche il Novara di William Viali: in porta possibile campo per Elia Benedettini, poi Tartaglia e Visconti esterni bassi con una coppia centrale che dovrebbe essere formata da Cinaglia e uno tra Sbraga e Bove. Buzzegoli lascia la maglia a Ronaldo Pompeu come regista, sulle mezzali si candidano Nicolas Fonseca e Cordea che può anche avanzare il suo raggio d’azione e agire sulla trequarti (dunque uno tra Mallamo e Nardi sarebbe comunque titolare), il tandem offensivo potrebbe essere composto da Pablo Gonzalez e Stoppa ma attenzione all’italo-ghanese Kyeremateng, “promosso” dalla Berretti.



