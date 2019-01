Diretta Pontedera Siena/ Streaming video e tv: le formazioni per il derby toscano (Coppa Italia Serie C)

Pontedera Siena è una partita che, diretta dal signor Amabile, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 30 gennaio per i sedicesimi della Coppa Italia Serie C 2018-2019. Allo stadio Mannucci interessante derby toscano tra due squadre che sono già avversarie nel girone A del campionato (curiosamente si sono affrontate proprio tre giorni fa, nell’ultima giornata, e in questo stesso stadio), e che questa volta si sfidano in gara secca (con eventuali tempi supplementari e calci di rigore) con in palio un posto agli ottavi contro il Pisa, che già tre mesi fa ha eliminato l’Arzachena. La Robur è il motivo per cui questa gara viene disputata adesso: è infatti una delle squadre che ha iniziato in ritardo il campionato per aver richiesto formalmente la riammissione in Serie B, non riuscendo però nell’intento. Adesso deve recuperare ancora un paio di partite rispetto al normale calendario, e potrebbe piazzarsi nella corsa alla promozione diretta; il Pontedera invece occupa il settimo posto con Pro Patria e Novara, e sta lottando per andare ai playoff. Aspettando il calcio d’inizio nella diretta di Pontedera Siena, possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Ettore Mannucci, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pontedera Siena; come sappiamo infatti la Coppa Italia di Serie C, come il campionato salvo qualche eccezione legata ai posticipi, è esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Dotandovi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone potrete allora seguire la sfida abbonandovi al servizio, oppure di volta in volta pagando un prezzo fisso per acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA SIENA

Rispetto alla Pontedera Siena giocata in campionato, entrambi gli allenatori dovrebbero fare turnover: Ivan Maraia punta su Marinca in porta con una linea difensiva nella quale Borri, Fontanesi e Marseglia possono essere tutti titolari. Sulle corsie laterali potrebbero agire Raimo e Masetti, schierati a centrocampo insieme al playmaker La Vigna che può essere supportato da Tassi e uno tra Caponi e Serena, dunque la mediana può essere il reparto nel quale il Pontedera cambierà meno. Davanti, riposo per il veterano Mannini: al suo posto dovrebbe giocare Pinzauti, con Tommasini e Riccardo Benedetti che si contendono l’altra maglia. Michele Mignani dovrebbe far riposare Gliozzi, autore di una doppietta domenica: spazio a Cianci nel reparto avanzato, in coppia con Fabbri mentre Lorenzo Di Livio spera di avere un posto sulla trequarti, ma dovrà combattere con Guberti che eventualmente potrebbe essere schierato anche da mezzala offensiva. Potrebbe cambiare il modulo: con il 4-3-3 anche Aramu può avere campo, mentre in mediana Sbrissa dovrebbe giocare insieme ad Arrigoni. In difesa Dario D’Ambrosio farà coppia con Marco Rossi; sulle fasce possibile che giochino Ivan Pedrelli e Zanon, ma anche Eros De Santis reclama spazio dal primo minuto.



