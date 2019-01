Diretta Pro Vercelli Alessandria/ Streaming video e tv: altra sfida storica al Piola (Coppa Italia Serie C)

Pro Vercelli Alessandria, che viene diretta dal signor Clerico, è valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019: il derby piemontese, altro grande appuntamento con la storia, va in scena alle ore 15:00 di mercoledì 30 gennaio e sarà una sfida che, almeno per il momento, ci ripagherà della partita che si sarebbe dovuta giocare al Moccagatta la scorsa settimana (ovviamente per il campionato) ma che a causa della neve è stata rimandata a data da destinarsi. Oggi bianchi e grigi si affrontano in un contesto del tutto diverso: una gara secca con l’eventualità di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità dopo i 90 minuti, con la possibilità di affrontare una tra Monza e Novara che saranno in campo sempre oggi. Per la Pro Vercelli la stagione, iniziata in ritardo, si sta rivelando fantastica: i bianchi sono già primi in classifica nel girone A nonostante abbiamo disputato anche tre partite meno delle rivali dirette, e dunque se dovessero vincere le gare da recuperare potrebbero addirittura andare in fuga. Momento delicato per l’Alessandria, che ha perso lo status di potenza dopo aver fallito clamorosamente la promozione nel 2017: oggi i grigi devono fare i conti con la corsa per la salvezza, tutt’altro che scontata, ma in questo turno di Coppa Italia Serie C potrebbero vivere un pomeriggio di gloria e allora andiamo a vedere in che modo i due allenatori intendono schierare le loro formazioni sul terreno di gioco del Piola, presentando le formazioni prima della diretta di Pro Vercelli Alessandria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pro Vercelli Alessandria; come sappiamo infatti la Coppa Italia di Serie C, come il campionato salvo qualche eccezione legata ai posticipi, è esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Dotandovi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone potrete allora seguire la sfida abbonandovi al servizio, oppure di volta in volta pagando un prezzo fisso per acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ALESSANDRIA

Pro Vercelli Alessandria rimane una partita importante anche per la rivalità tra le due squadre, ma inevitabilmente ci sarà turnover: reduce dalla vittoria di misura contro l’Albissola, Vito Grieco farà riposare parecchi dei suoi titolari dando spazio ad esempio a Iezzi come terzino destra, possibile conferma per Mammarella a sinistra ma in mezzo, a protezione del secondo portiere Moschin, potrebbero giocare Luca Crescenzi e Pezziardi. A centrocampo Bellemo e Schiavon dovrebbero comunque avere una maglia, cambieranno le corsie laterali con Leonardo Gatto e Grillo (ma anche Rosso se la gioca) pronti a subentrare, a supporto della prima punta agirà Foglia mentre va valutato il ruolo di prima punta, con Comi che, in partenza, potrebbe rimanere fuori a vantaggio di Gerbi. L’Alessandria si dispone con Ionut Pop tra i pali, e una linea difensiva con Sbampato e Zogos pronti a sostituire due tra Prestia, Agostinone e Gemignani. Gazzi riprenderà la maglia da perno davanti alla retroguardia, con due mezzali come Chiarello e Checchin (o Bellazzini); più larghi Sartore e Rocco, nel tandem offensivo sia Manuel De Luca che Coralli potrebbero riposare a vantaggio di Santini e Akammadu, più probabilmente però uno dei due potrebbe comunque partire titolare per aumentare la pericolosità della squadra.



