Diretta Viterbese Ternana/ Streaming video e tv: Calabro vuole un’altra vittoria (Coppa Italia Serie C)

Viterbese Ternana sarà diretta dal signor Paterna: squadre in campo alle ore 20:30 di mercoledì 30 gennaio per una partita che vale per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019. In palio un posto agli ottavi contro il Teramo, che già ad ottobre aveva eliminato la Sambenedettese; laziali e umbri si trovano faccia a faccia allo stadio Rocchi solo alla fine di questo mese perchè hanno vissuto un’estate travagliata, con i rossoverdi che chiedevano la riammissione in Serie B e i gialloblu che invece hanno sperato fino all’ultimo di cambiare girone, andando nel gruppo A che avrebbe consentito trasferte mediamente più agevoli. Dunque, adesso entrambe devono ancora recuperare qualche partita; nettamente in ritardo la Viterbese che per di più a oggi si trova in zona playout, e dunque ha anche la pressione di dover centrare risultati importanti per uscire dai guai. La Ternana se non altro ha quasi recuperato tutte le partite, ma arrivando da tre sconfitte consecutive (e una sola vittoria nelle ultime sette partite) è uscita dalle prime dieci della classifica e adesso deve marciare a passo ben più spedito; aspettando allora il calcio d’inizio nella diretta di Viterbese Ternana, possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni di Viterbese Ternana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Viterbese Ternana; come sappiamo infatti la Coppa Italia di Serie C, come il campionato salvo qualche eccezione legata ai posticipi, è esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Dotandovi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone potrete allora seguire la sfida abbonandovi al servizio, oppure di volta in volta pagando un prezzo fisso per acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE TERNANA

Studiamo allora come Viterbese Ternana potrebbe essere giocata: i laziali puntano su Francesco Forte come portiere, una linea difensiva nella quale Messina e De Vito possono essere gli esterni mentre in mezzo alla retroguardia agiranno Milillo e Sini. A centrocampo la regia di Palermo potrebbe essere confermata, al suo fianco però potrebbe tornare titolare Cenciarelli con le corsie che verranno occupate idealmente da Baldassin e Zerbin; dunque si tratterà di un 4-4-2, con Antonio Calabro che in attacco dovrebbe lanciare Bismark e Svidercoschi andando così a cambiare quasi tutta la formazione che ha vinto a Bisceglie domenica scorsa. Anche la Ternana in questo momento deve dare la precedenza al campionato, e dunque ci saranno tanti cambi: Iannarilli potrebbe comunque essere il portiere, la difesa in emergenza sarà sempre composta da Hristov, Gasparetto e Diakité ma già a centrocampo vedremo Bifulco e Frediani occupare le fasce, con una coppia centrale che potrebbe essere formata da Salzano e Palumbo. Alessandro Calori giocherà con due trequartisti come Nicastro e Marliungo, a meno che il già citato Frediani non avanzi e stringa la sua posizione; come prima punta dovrebbe avere campo il giovane Karlo Butic, straordinario nella sua esperienza in Primavera e ora pronto a lanciarsi anche tra i professionisti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA