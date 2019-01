PAGELLE/ Atalanta-Juventus: i voti della partita (quarti Coppa Italia – primo tempo)

Ecco le pagelle di metà gara con i voti del primo tempo di Atalanta-Juventus, match valevole per i quarti di Coppa Italia 2018-19: all’intervallo il parziale vede la formazione di Gasperini in vantaggio per 2 a 0. Uno-due micidiale della Dea che nel giro di 120 secondi prenota le semifinali: Joao Cancelo (5), entrato al posto di Chiellini (6,5 per il difensore centrale, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio della gamba destra), regala il pallone a Castagne (6,5) che si invola verso la porta di Szczesny (6) e batte il polacco con un gran tiro. Ancora più bella la giocata di Duvan Zapata (7) che si gira in una frazione di secondo e brucia Szczesny piazzandola all’angolino. I bianconeri non hanno saputo creare grossi problemi a Berisha (6), da segnalare l’espulsione di Allegri per aver protestato eccessivamente dopo un mancato fischio per un fallo su Dybala.

VOTO ATALANTA 7 – Gli orobici prendono l’iniziativa sin dal fischio d’inizio e tra il 37′ e il 39′ vanno a segno per due volte, mettendo la gara in discesa.

MIGLIORE ATALANTA: ZAPATA 7 – Prosegue lo straordinario momento dell’attacante colombiano che si toglie la soddisfazione di segnare a una delle squadre più impenetrabili d’Europa.

PEGGIORE ATALANTA: FREULER 5,5 – Doveva stare molto attento visto che era diffidato e invece si fa ammonire: non ci sarà nell’eventuale semifinale d’andata.

VOTO JUVENTUS 5,5 – Primo tempo allarmante per i bianconeri: domenica scorsa contro la Lazio sono riusciti a rimettersi in carreggiata, vedremo se sarà così anche oggi.

MIGLIORE JUVENTUS: CHIELLINI 6,5 – Non è un caso che dopo la sua dipartita i bianconeri ne prendano due in 120 secondi.

PEGGIORE JUVENTUS: JOAO CANCELO 5 – Domenica scorsa contro la Lazio era stato decisivo, oggi combina un autentico disastro spianando la strada al primo gol di Castagne.



