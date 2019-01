Probabili formazioni/ Atalanta Juventus: quote, Zapata sfida Cristiano Ronaldo (Coppa Italia)

Atalanta Juventus ci attende alle ore 20.45 di stasera, mercoledì 30 gennaio, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per i quarti di finale di Coppa Italia. Ci sarà il fascino di una sfida in gara unica e anche di una trasferta che negli ultimi anni si è rivelata ostica per i bianconeri. Con la grande qualità di gioco e la facilità di andare in gol, l’Atalanta è una delle poche formazioni in grado di impensierire la Juventus in Italia, anche se i bianconeri non vogliono mollare alcun obiettivo in una stagione che vorrebbero rendere memorabile. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco questa sera, andando ad analizzare in maniera più dettagliata tutte le notizie sulle probabili formazioni di Atalanta Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo anche uno sguardo al pronostico su Atalanta Juventus, che favorisce gli ospiti bianconeri. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, il segno 1 per la vittoria casalinga dell’Atalanta raggiungerebbe infatti quota 3,80, mentre il segno 2 per un successo esterno della Juventus è proposto a 2,05. Valore intermedio infine per la quota del segno X: il pareggio, che naturalmente manderebbe la sfida ai tempi supplementari, è infatti proposto a 3,30 volte la posta in palio che avrete deciso di scommettere.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Juventus non ci sarà sicuramente turnover per Gian Piero Gasperini, che vuole regalare a Bergamo un’altra notte da ricordare. Resta una certa cautela per Freuler: lo svizzero dovrebbe essere in campo dal primo minuto, ma resta comunque in piedi il ballottaggio con Pasalic per affiancare De Roon, naturalmente intoccabile nel cuore del centrocampo della Dea bergamasca. Per il resto non dovrebbero esserci particolari dubbi sui titolari nerazzurri: i due esterni saranno naturalmente Hateboer a destra e Castagne a sinistra, mentre in attacco saranno ancora una volta confermati Gomez, Ilicic e Zapata, a segno anche contro la Roma e da due mesi a questa parte implacabile, come ricorda anche la Juventus. In difesa qualche dubbio in più, ma perché nella retroguardia le gerarchie di Gasperini sono meno definite: la soluzione più probabile è comunque il terzetto con Toloi, Mancini e Palomino davanti al portiere Berisha.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per quanto riguarda la Juventus, Massimiliano Allegri farà comunque poco turnover, ma molte decisioni saranno di fatto obbligate: ad esempio a centrocampo, non essendo ancora al top Pjanic e Khedira, ecco di conseguenza ancora titolari Bentancur, Emre Can e Matuidi. In difesa avremo Chiellini e Rugani titolari nella coppia centrale davanti a Perin, portiere di Coppa, anche perché sappiamo che contro la Lazio si è bloccato Bonucci. Proprio all’Olimpico tuttavia è tornato Cancelo, che sarà titolare a destra con licenza di spingere, mentre a sinistra c’è qualche dubbio in più ma resta in pole position Alex Sandro sull’ex di turno Spinazzola, che spera però di mettersi in luce almeno in Coppa Italia. In attacco Cristiano Ronaldo non riposa, anche perché a Bergamo l’aveva già fatto in campionato, insieme a lui dovrebbero agire dal primo minuto Dybala e Bernardeschi, che ha avuto un ottimo impatto domenica sera all’Olimpico, con Douglas Costa dunque a rischio panchina.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Mandzukic, Bonucci.



