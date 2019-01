Probabili formazioni/ Fiorentina Roma: quote, per Simeone e Schick spazio da sfruttare (Coppa Italia)

Fiorentina Roma sarà un gustoso appuntamento con la Coppa Italia 2018-2019 alle ore 18.15 di stasera, mercoledì 30 gennaio. Le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze per i quarti di finale e dunque per conquistare un posto in semifinale, che sarà assegnato già oggi alla vincente di questa sfida secca. Vincere un trofeo è un obiettivo che accomuna le due formazioni; Fiorentina e Roma dovrebbero dare vita ad un match molto incerto, anche perché il fattore campo potrebbe annullare quale piccolo vantaggio che sulla carta andrebbe assegnato ai giallorossi. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre si presenteranno sul terreno di gioco del Franchi, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Fiorentina Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Roma, sfida come detto molto equilibrata: le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai confermano questa sensazione. Il segno 1 per la vittoria casalinga della Fiorentina raggiungerebbe infatti quota 2,65, mentre il segno 2 per un successo esterno della Roma è proposto a 2,55. La quota per il segno X può essere la più stimolante: il pareggio, che naturalmente manderebbe la sfida ai tempi supplementari, è infatti proposto a 3,55 volte la posta in palio che avrete deciso di scommettere.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

LE SCELTE DI PIOLI

Poco turnover nelle probabili formazioni di Fiorentina Roma, soprattutto per quanto riguarda i viola. La Coppa Italia potrebbe diventare l’obiettivo principale della stagione e i gigliati vogliono approfittare del vantaggio di giocare a Firenze. In attacco potrebbe riposare uno fra Muriel e Chiesa, con il colombiano forse maggiore indiziato: dunque nel tridente mettiamo il figlio d’arte, reduce dalla doppietta rifilata al Chievo, insieme a Simeone che ha bisogno di tornare al più presto al gol ed infine Pjaca a sinistra, con il croato che sembra il favorito per completare il tridente. Il modulo dovrebbe essere il solito 4-3-3: a centrocampo sembrano certi di un posto da titolare Gerson e Benassi, che in campionato sarà squalificato dopo l’espulsione di domenica, si profila invece un ballottaggio tra Dabo e Veretout. Infine la difesa, che non dovrebbe regalare sorprese: in porta Lafont; davanti a lui linea a quattro con Laurini terzino destro, la coppia centrale formata da Pezzella e Vitor Hugo, infine a sinistra Biraghi, al rientro dopo la squalifica scontata in campionato.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Per quanto riguarda la Roma, Eusebio Di Francesco deve reagire alla rimonta incassata a Bergamo. Due punti fermi saranno Nzonzi e Cristante, squalificati in campionato e di conseguenza sicuri titolari al Franchi. Il francese dovrebbe agire con Lorenzo Pellegrini in mediana nella partita che vedrà comunque anche il ritorno in campo di capitan De Rossi, presumibilmente a partita in corso; Cristante potrebbe invece agire da trequartista, in linea con i due esterni Florenzi a destra ed El Shaarawy a sinistra, dando così un turno di riposo a Zaniolo. Come prima punta, Dzeko finalmente si è sbloccato ma la Coppa Italia potrebbe essere il palcoscenico di Schick, che ha bisogno di giocare e in campionato troverà meno spazio. Florenzi esterno d’attacco porterebbe come conseguenza Karsdorp terzino destro titolare, mentre sulla corsia mancina potrebbe agire Santon. Nel cuore della difesa invece ecco i titolari più attesi, con la coppia formata da Manolas e Fazio davanti al portiere Olsen.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Dato, Benassi; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Santon; Lo. Pellegrini, Nzonzi; Florenzi, Cristante, El Shaarawy; Schick. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Juan Jesus, Under, Perotti.



