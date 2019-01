Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score dei quarti (oggi 30 gennaio 2019)

Sarà un mercoledì 30 gennaio 2019 ricco di grande calcio, per scoprire i risultati di Coppa Italia relativi ad altre due sfide dei quarti di finale. Dopo Milan Napoli di ieri sera, oggi sarà dunque il turno di altre due partite: alle ore 18.15 Fiorentina Roma e alle ore 20.45 Atalanta Juventus. Solo sfide di cartello, d’altro canto i risultati Coppa Italia degli ottavi di finale avevano promosso in tutti gli incroci le teste di serie e di conseguenza in questi giorni vivremo solamente partite di livello: da ieri sera a San Siro passando per le due partite di questa sera a Firenze e Bergamo per tornare infine di nuovo al Meazza domani sera, dove vivremo Inter Lazio per completare il quadro delle quattro squadre che si qualificheranno alle semifinali, che si disputeranno su andata e ritorno a differenza dei quarti che (come tutti i turni precedenti) stiamo vivendo in partita secca, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari.

RISULTATI COPPA ITALIA: LE PARTITE DI OGGI

Dunque oggi dovremo scoprire i risultati di due quarti di finale di Coppa Italia a dir poco intriganti. Fiorentina Roma e Atalanta Juventus saranno sicuramente due belle partite, a maggior ragione perché si giocheranno a Firenze e Bergamo, dando ai gigliati e ai nerazzurri maggiori possibilità di ben figurare. In campionato si è già giocato sia al Franchi tra Fiorentina e Roma sia all’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Juventus ed in ogni caso ci fu un pareggio, a dimostrazione del fatto che sulla carta è difficile sbilanciarsi troppo. Ad esempio, con il suo gioco l’Atalanta potrebbe far soffrire anche la Juventus, che d’altronde sta dimostrando una stupefacente qualità di vincere sempre, anche le partite che in termini di qualità non meriterebbe di conquistare – e la Coppa Italia serve se si cullano ambizioni di Triplete. Fiorentina e Roma mette invece di fronte due big che da troppi anni non vincono trofei: la Coppa Italia potrebbe essere la strada più breve per tornare a festeggiare, guai a snobbarla.

RISULTATI COPPA ITALIA, QUARTI DI FINALE

Ore 18.15

Fiorentina Roma

Ore 20.45

Atalanta Juventus



