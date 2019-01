Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (sedicesimi, 30 gennaio)

Sono attesi per oggi, mercoledì 30 gennaio, sei risultati della Coppa Italia Serie C che andranno a completare il quadro dei sedicesimi di finale, turno che era in programma addirittura tre mesi fa. Sappiamo però fin troppo bene che la prima parte della stagione in Serie C è stata a dir poco tormentata e ne ha fatto le spese pure la Coppa Italia di categoria, con dieci partite dei sedicesimi di finale che sono state disputate regolarmente a fine ottobre e le altre sei slittate invece ad oggi, cioè appena una settimana prima degli ottavi. Per prima cosa allora andiamo a scoprire nel dettaglio il programma delle sei partite odierne che ci daranno gli attesi risultati Coppa Italia Serie C: alle ore 14.30 si giocano Monza Novara ed Entella Carrarese; alle ore 15.00 sarà invece la volta del derby piemontese Pro Vercelli Alessandria, seguito alle ore 16.30 da Catania Catanzaro. Ecco poi alle ore 18.30 il fischio d’inizio del derby toscano Pontedera Siena, infine si giocherà alle ore 20.30 Viterbese Ternana.

COPPA ITALIA SERIE C: LA FORMULA E IL FORMAT

Ricordiamo innanzitutto che in questo turno dei sedicesimi di finale della fase ad eliminazione diretta, la Coppa Italia di Serie C prevede sfide in gara secca, con il fattore campo determinato per sorteggio. Al termine del tempi regolamentari, se il risultato dovesse essere di parità, si procederà naturalmente con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e poi, qualora la parità dovesse essere confermata anche dopo 120 minuti, ai calci di rigore per determinare la squadra che si qualificherà per gli ottavi di finale, che saranno già settimana prossima. Questo turno ha visto scendere in campo (tra ottobre e gennaio, ma questa è la realtà della stagione 2018-2019) le nove squadre vincenti del primo turno e le ventitré che da esso erano state esentate. Poi nell’ordine la Coppa Italia di Serie C proseguirà con ottavi e quarti in gara unica ed infine con semifinali e finale, questi ultimi due turni però con la formula delle partite di andata e ritorno. In questa fase le squadre vengono ancora accoppiate favorendo il più possibile la vicinanza geografica, con diversi derby regionali o comunque match fra squadre di città non molto distanti, poi man mano le sfide diventeranno sempre più a carattere nazionale.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, I SEDICESIMI

Ore 14.30

Monza Novara

Entella Carrarese

Ore 15.00

Pro Vercelli Alessandria

Ore 16.30

Catania Catanzaro

Ore 18.30

Pontedera Siena

Ore 20.30

Viterbese Ternana



© RIPRODUZIONE RISERVATA