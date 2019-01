Video/ Milan Napoli (2-0): highlights e gol della partita (quarti Coppa Italia)

Il video di Milan-Napoli ci racconta una partita terminata con il risultato di 2-0 in favore dei rossoneri. Il Milan mette subito in apprensione la difesa avversaria. Piatek spara a salve una buona sponda di Kessie ma poco dopo si riscatta alla grande con la sua prima rete in maglia rossonera. Al 10′ Laxalt lancia in profondità un gran pallone per lo scatto del Pistolero, che approfitta di una dormita clamorosa di Maksimovic, entra in area e fulmina Meret. Il Napoli reagisce poco e male. Insigne ci prova due volte ma in entrambi i casi i tiri dell’attaccante napoletano sono deboli e facile preda di Donnarumma. Milik non riceve passaggi interessanti ma non fa neppure nulla per rendersi utile alla squadra. E allora al 26′ il Milan colpisce ancora in contropiede, sempre con Piatek. Questa volta è Paquetà che attiva il radar e chiama il compagno a uno scatto a tagliare in due Maksimovic e Koulibaly. L’ex Genoa si ritrova in area, rientra sul senegalese e batte Meret con un destro piazzato sul palo più lontano. Nella ripresa Ancelotti appensantisce il Napoli gettando nella mischia prima Ounas poi anche Mertens. Ghoulam fa venire i brividi a Donnarumma dagli sviluppi di ogni corner che batte, ma il portiere rossonero riesce sempre a chiudere lo specchio. Nel finale Insigne pesca in area Milik che effettua la prima girata del suo deludente match al 77′. L’ultima chance è ancora per il Napoli con un siluro di Zielinski che sibila a fil di palo. Dopo 4′ di recupero il Milan può esultare. I rossoneri passano in semifinale dove affronteranno una tra Lazio e Inter. Andiamo adesso a dare uno sguardo alle statistiche più importanti. Il Napoli colleziona il 60% del possesso a fronte del 40% del Milan ma alla fine il giro palla degli ospiti è fine a sé stesso. Gli uomini di Ancelotti effettuano 16 tiri ma soltanto 7 di questi finiscono in porta, e ancor meno impensieriscono Donnarumma. Tre i cartellini estratti, tutti all’indirizzo di giocatori del Napoli: Malcuit, Milik e Koulibaly.

Per il video di Milan-Napoli andiamo a leggere quelle che sono state le dichiarazioni a caldo alla fine della partita. I rossoneri hanno vinto 2-0 con una doppietta di Piatek, volando in semifinale di Coppa Italia. Il capitano rossonero Alessio Romagnoli ha disputato un’ottima partita, ecco le sue parole ai microfoni di Rai Uno: “Siamo stati in partita dall’inizio alla fine. Abbiamo iniziato bene e siamo passati subito in vantaggio con Piatek. Ha fatto una partita straordinaria nonostante fosse arrivato da poco. Nella ripresa non abbiamo commesso errori e abbiamo vinto con merito. Adesso aspetteremo per capire chi affronteremo in semifinale fra Lazio o Inter. Adesso testa all’Olimpico dove domenica affronteremo la Roma. Sarà uno scontro diretto per la Champions“.

Marcatori: 10′ e 27′ Piatek

Ammoniti: Malcuit, Koulibaly, Milik.

MILAN: Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà (Dall’88’ Rodriguez); Castillejo, Piatek (Dal 79′ Cutrone s.v.), Borini (Dal 60′ Calhanoglu). Allenatore: Gattuso.

NAPOLI: Meret; Malcuit, Koulibaly, Maskimovic, Ghoulam; Fabian, Allan (Dal 46′ Ounas), Diawara (Dal 56′ Mertens), Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore. Ancelotti.

