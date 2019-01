Diretta Monza Firenze/ Streaming video e tv: orario e risultato live (Serie A1 volley femminile)

Monza Firenze, diretta dagli arbitri Luca Sobrero e Marco Turtù, è la partita di volley femminile prevista oggi giovedì 31 gennaio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30 per questo posticipo della quinta giornata di ritorno della Serie A1. Il primo campionato italiano anticipa i tempi e chiude il 18^ turno con la diretta tra Monza e Firenze: in campo quindi alla Candy Arena sono pronte a scendere due club ben intenzionate a far parte del prossimo tabellone dei play off scudetto, e quindi più che mai desiderose di mettere a bilancio tre punti che potrebbero valere moltissimo al termine del stagione (ormai non più così lontano). Ricordiamo inoltre che sia Monza che Firenze sono ben concentrate a perseguire questo obiettivo: i due club infatti non fanno più parte del tabellone della Coppa Italia, a cui hanno avuto accesso Novara, Busto Arsizio, Scandicci e Conegliano (e che torneranno protagoniste con la Final Four questo fine settimana).

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Monza Firenze sarà visibile in chiaro sul digitale terrestre: la diretta tv sarà offerta naturalmente sul canale Raisport + al numero 57 del telecomando. Sarà inoltre assicurata anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto prima la diretta tra Monza e Firenze vede due club in aperta caccia di punti per assicurarsi il miglior piazzamento possibile in vista del finale di stagione: eppure le due squadre hanno vissuto per ora percorso alquanto differenti. La padroni di casa alla Candy Arena infatti hanno saputo mettersi alle spalle il periodo no inaugurato con la sconfitta nel derby con Busto Arsizio di inizio gennaio: le lombarde pur eliminate dalla Coppa hanno ripreso slancio grazie alle due vittorie conseguite pochi giorni fa in campionato contro Chieri e pure in Challenge Cup (dove si sono guadagnate l’accesso alla Semifinale di coppa). Anche Firenze è in netta risalita dopo un piccolo stop registrato nei primi giorni del mese (si conta il KO al tie break con Casalmaggiore): gli ultimi due risultati del club di Mister Caprara sono più che positivi (benché uno risalga al match di ritorno dei quarti di Coppa Italia contro Scandicci, dove comunque le bisontine hanno mancato il passaggio del turno). Vedremo dunque a chi il campo darà oggi ragione.



