GIALLO DZEKO, HA SPUTATO ALL’ARBITRO?/ Video, l’espulsione in Fiorentina-Roma potrebbe costare molti turni

Caso Dzeko in Fiorentina-Roma: il bosniaco ha sputato all’arbitro Manganiello? Piove sul bagnato in casa Roma dopo la sconfitta subita a Firenze. Un 7-1 che oltre ad eliminare la squadra dalla Coppa Italia, rischia di avere pesanti ripercussioni sulla fiducia e sul morale della squadra allenata da Eusebio Di Francesco. La Roma ha chiuso in dieci uomini il match dell’Artemio Franchi, perdendo Dzeko per proteste nei confronti del direttore di gara. Un video che sta girando sui social, ripreso dalle immagini Rai, sembra però aprire la strada a una prospettiva inquietante. Il centravanti potrebbe infatti aver rivolto uno sputo a Manganiello di Pinerolo, contestato in campo per non aver rilevato un fallo su Lorenzo Pellegrini. Ma questo tipo di reazione potrebbe mettere a repentaglio la presenza di Dzeko nelle prossime partite giallorosse.

IMMAGINI TV AL VAGLIO

Le immagini tv saranno passate al vaglio del giudice sportivo: sicuramente la veemente protesta nei confronti di Manganiello potrebbe costare almeno due giornate di squalifica da scontare nella prossima Coppa Italia. Differente se il giudice rilevasse la condotta gravemente antisportiva e irriguardosa con lo sputo verso l’arbitro, che potrebbe essere sanzionato con una squalifica a tempo. Il che potrebbe privare Dzeko anche della possibilità di disputare le partite di campionato. Una situazione che andrà analizzata con la massima cura, anche perché un eventuale sputo verso l’arbitro, che Dzeko sembra rivolgere alla visione del replay, sarebbe sanzionato con la massima severità: proprio per questo andranno però vagliate immagini che mostrino in maniera inequivocabile se ci sia stato o meno lo sputo nei confronti del direttore di gara.

LO SPUTO È IL GESTO PIÙ INFAME CHE UN GIOCATORE POSSA FARE MINIMO TRE MESI DI SQUALIFICA #FiorentinaRoma #Dzeko pic.twitter.com/4s2VI4yqYh — ZIO PAUL🔴⚫🔴⚫🔴⚫ (@ZIOPAUL84) 30 gennaio 2019





