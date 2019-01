Pagelle/ Inter Lazio: i voti della partita (quarti Coppa Italia – primo tempo)

Ecco le pagelle di Inter Lazio al primo tempo con i voti delle due squadre ed i protagonisti sia in positivo che in negativo ammirati in campo finora.

A Milano le formazioni di Inter e Lazio sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre sembrano essere in grado di darsi battaglia e di rispondersi colpo su colpo ma, con il prosieguo del match, le occasioni scarseggiano ed i ritmi calano, lasciando spazio solo a rapide fiammate. I nerazzurri, dove spicca in negativo uno spento Icardi, si fanno vedere con un tiraccio di Brozovic mentre Handanovic evita il peggio sulle opportunità per Luis Alberto ed Immobile. Ammonito il solo Gagliardini fino a questo momento.

PAGELLE INTER LAZIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Ora per le pagelle di Inter Lazio andiamo a vedere nel dettaglio i voti del primo tempo.

VOTO INTER 5 Il possesso palla non vale un goal ed i nerazzurri corrono troppi rischi in difesa. MIGLIORE INTER BROZOVIC 6 Agisce discretamente nel mezzo ed è l’unico tra i suoi a tentare la conclusione. PEGGIORE INTER ICARDI 5 Combina davvero troppo poco in attacco, lasciandosi spesso superare dal pallone.

VOTO LAZIO: 6 Lascia giocare l’Inter per poi chiedere ottimamente in modo da riorganizzarsi in contropiede. MIGLIORE LAZIO IMMOBILE 6,5 Finora stravince il duello a distanza con Icardi sfiorando la rete e tenendo impegnati i difensori avversari. PEGGIORE LAZIO CORREA 5 Risulta essere senza dubbio il meno brillante tra i giocatori offensivi di mister Inzaghi.



