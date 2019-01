Si giocherà questa sera a San Siro alle ore 21,00 il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio ed è quindi giunto ora il momento di vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. La posta messa in palio questa sera è alta e di certo sia Spalletti che Inzaghi hanno preparato con cura questo scontro diretto: eppure qualche ballottaggio potrebbe anche accendersi nelle probabili formazioni di Inter Lazio. Di certo i cambiamenti rispetto all’11 ufficiale saranno ben misurati e sperimentati: non sono ammesse sviste, ora che si è nel vivo della competizione. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare da vicino le probabili formazioni di Inter Lazio andiamo a vedere che cosa ci può dire il pronostico per questo quarto di finale della Coppa Italia. Ecco quindi che la sfida si annuncia ben equilibrata, ma le quote date dalla snai vedono appena più avanti i nerazzurri. Ecco quindi che nell’1×2 il successo dell’Inter è stato dato a 2,10 contro il più elevato 3,35 fissato per la Lazio: il pari ha meritato la quota di 3,55.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

LE MOSSE DI SPALLETTI

Dovrebbe essere sempre il solito 4-2-3-1 il modulo di riferimento per Spalletti che pure si gioca moltissimo in questo match a San Siro visto gli ultimi risultati deludenti registrati in campionato. Ecco quindi che per dare nuovo slancio alla sua squadra il tecnico nerazzurro si affiderà sempre a Icardi in qualità di primo bomber, benchè duri ormai dal match contro il Benevento il lungo digiuno del capitano. Alle spalle dell’argentino, senza Perisic vedremo Candreva in coppia con Politano, mentre sarà Radja Nainggolan ad agire sulla trequarti. Poche le novità nei reparti arretrati dello schieramento: in mediana però potrebbe accendersi il ballottaggio tra Vecino a Gagliardini per far coppia con Brozovic. Nella difesa non mancherà poi Handanovic tra i pali: di fronte a lui ecco Asamoah e D’Ambrosio titolari sull’esterno mentre al centro si giocano le due maglie De Vrij, Skriniar e Ranocchia.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter Lazio, il tecnico biancoceleste non dovrebbe ovviamente fare a meno del solito 3-5-2 dove non saranno pochi i titolari confermati. Ecco quindi che in difesa Inzaghi non potrà fare a meno di Acerbi: con lui completeranno il reparto Bastos e Radu, mentre troveremo Strakosha fedele tra i pali. Confermata quindi l’ampia mediana 5 dove però potrebbe accendersi anche qualche ballottaggio visto che dalla panchina scalpita Badelj. Si candidano comunque per la maglia da titolare Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic Savic, mentre dovrebbe toccare al duo Marusic-Lulic il compito di controllare le fasce più esterne. Nessun dubbio invece per chi sarò in attacco dal primo minuto questa sera: ecco Luis Alberto e Immobile, con sempre caso caldo del mercato.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 18 Asamoah, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 77 Brozovic, 8 Vecino; 87 Candreva, 14 Nainggolan, 16 Politano; 9 Icardi. All Spalletti.

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 33 Acerbi, 26 Radu; 19 Lulic, 6 Leiva, 16 Parolo, 21 Milinkovic Savic, 77 Marusic; 10 L Alberto, 17 Immobile All. Inzaghi.



