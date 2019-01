Maradona è scomparso/ I Dorados pronti a iniziare la stagione ma il Pibe de Oro non si trova

Il campionato di ritorno della Serie B messicana è pronto a ripartire e pure anche i Dorados, club allenatore dal Pibe de Oro: il problema è che lo stesso Maradona è scomparso. Il fenomeno argentino, che è stato confermato alla guida della formazione messicana a ottobre infatti pare aver fatto perdere le proprie tracce e la sua locazione è ancora avvolta dal mistero. Le ultime indicazioni che ci arrivano dai social vedono Maradona in Argentina, dove are essere tornato per le vacanze di Natale ma vi è poco alto. C’è quindi molta preoccupazione e incertezza sulle condizioni dello stesso Diez e la squadra è ansiosa di riaverlo in panchina. Dopo tutto l’esperienza di Maradona alla panchina del club messicano finora è stata premiata da grandi soddisfazioni. Il campionato di andata infatti aveva visto il Dorados in finale dei play off e nonostante l’obbiettivo promozione sfumato all’ultimo, la squadra è pronta a un grandissimo Campionato di ritorno nella seconda divisione nazionale.

MARADONA E’ SCOMPARSO: LE IPOTESI SUL TAVOLO

Come detto prima Maradona è scomparso e nessuno pare sapere dove si trovi il Pibe de Oro: eppure sono tante le ipotesi fioccate in questi giorni sui media nazionali come pure quelli argentini. Molti hanno visto in questa assenza del Diez in casa dei Dorados come un atto di protesta rabbiosa per l’abbandono di Luis Islas, suo collaboratore di fiducia, che avrebbe registrato dissapori con la società messicana. Per i media messicani inoltre lo stesso Diego Armando Maradona starebbe ancora discutendo il rinnovo di contratto con i Dorados, attraverso il suo avvocato Matias Morla e che tale evento potrebbe essersi complicato nelle ultime ore. Di fatto però nessuno sa nulla: intanto il club messicano ha ufficializzato un volto nuovo nel corpo tecnico ovvero Jose Maria Martinez, sia pure con un titolo non chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA