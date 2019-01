Tennis, Cecchinato eliminato in semifinale a Doha/ La finale in Qatar sarà Berdych-Bautista

E’ sfumata per Marco Cecchinato la possibilità di giocarsi la finalissima dell’Atp di Doha, torneo con oltre un milione e trecentomila euro di montepremi. Sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash, il tennista italiano è caduto in semifinale contro Tomas Berdych. Cecchinato si è trovato in vantaggio 6-3 nel tie-break del primo set, ma si è trovato a sprecare tre palle per il set crollando nel successivo parziale, con percentuali veramente basse al servizio e ritrovandosi in affanno negli scambi con Berdych che è riuscito ad imporre la sua legge, chiudendo la sfida sul 2-0, 7-6 e 6-3 nei parziali dei due set. Quella a Doha era per Cecchinato la quinta semifinale di un torneo Atp in carriera, la prima in assoluto sulla superficie del cemento. La performance in Qatar ha comunque garantito a Cecchinato l’ascesa al numero 18 della classifica Atp.

SORPRESA BAUTISTA

Nell’altra semifinale a Doha, lo spagnolo Bautista ha confermato il suo eccellente stato di forma battendo nientemeno che Nole Djokovic, che pure si era imposto col punteggio di 6-3 e sembrava in completo controllo del match. Bautista è uscito però alla distanza, vincendo il tie break nel secondo set e riportandosi avanti strappando il servizio nel terzo set chiuso sul 6-4. Lo spagnolo ha dimostrato una grande freddezza chiudendo il match al primo match point. Una situazione che ora pone Bautista in rampa di lancio anche se la finale a Doha si prospetta giocata molto sul piano fisico, considerando anche i ritmi che Berdych che è riuscito ad imporre a Cecchinato, che ha mancato così quella che sarebbe stata la sua terza finale Atp in carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA