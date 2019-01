Valentino Rossi Tapiro d’Oro/ MotoGp, nessuna vittoria nel 2018: arriva il “premio” di Striscia la Notizia

Valentino Rossi ha “vinto” il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, epilogo praticamente inevitabile a una stagione 2018 della MotoGp nella quale invece il Dottore di Tavullia non ha vinto nemmeno un Gran Premio. Parentesi Ducati a parte, il 2018 è stato l’anno peggiore di Valentino Rossi nella sua ventennale carriera nel Motomondiale, di conseguenza è arrivato il Tapiro del celebre telegiornale satirico. I numeri parlano chiaro: nessuna vittoria, come in passato solamente nelle due stagioni vissute alla Ducati, e 198 punti in classifica. Primati negativi che lo hanno portato a ricevere l’iconico ‘anti-premio’ consegnato dall’inviato di Striscia Valerio Staffelli. Valentino Rossi, parlando con Staffelli, non ha nascosto le difficoltà vissute nell’anno appena andato in archivio: “È stata una stagione difficile. Non sono riuscito a vincere neanche una gara e questo mi dispiace un sacco”, ha dichiarato il pilota Yamaha. La consegna del Tapiro d’Oro a Valentino Rossi sarà visibile nel corso della puntata di questa sera di Striscia la Notizia, a partire dalle ore 20.35.

TAPIRO D’ORO A VALENTINO ROSSI: PARLA IL DOTTORE

L’auspicio è che l’anno prossimo di questi tempi non ci sia bisogno di un’altra visita di Staffelli e che Valentino Rossi ricominci a collezionare trofei più prestigiosi. Nel 2018 invece il Dottore ha avuto una sola soddisfazione a livello agonistico, nella gara di fine stagione da lui stesso organizzata al Ranch di Tavullia: “Sì, ho vinto la 100 km dei campioni. Abbiamo lottato io e Franco Morbidelli contro Mattia Pasini e Lorenzo Baldassarri fino all’ultimo secondo e siamo riusciti a vincere. Come ho vinto? Quello davanti è caduto…”, ha sorriso Valentino, sempre pronto all’ironia anche dopo mesi complicati con la Yamaha. In questo momento forse le notizie migliori per Valentino Rossi arrivano dalla vita privata, sulla quale Valerio Staffelli ha provato a indagare, chiedendo al campione se stia pensando al matrimonio con la fidanzata Francesca Sofia Novello: “Non lo so. Non abbiamo deciso. Non ci abbiamo pensato”, la risposta difensiva di Rossi, sperando invece di rivederlo spesso all’attacco sulle piste del Motomondiale.

