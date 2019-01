Video/ Manchester City Liverpool (2-1): highlights e gol della partita (Premier league)

Nella prima prova del 2019 i citizens non sbagliano e castigano i Reds, in testa alla classifica di Premier league con il pesante risultato di 2-1 nella 21^ giornata del campionato inglese. Come si vede nel video di Manchester City e Liverpool, sono stati proprio i padroni di casa all’Etihad stadium i primi sbloccare il risultato: ci ha pensato Sergio Auguero sfruttando al 40’ l’assist vincente di Bernardo Silva. Dopo l’Intervallo gli uomini di Jurgen Klopp hanno però trovato il pari grazie alla magia di Firmino, in rete al 64’ su assist di Robertson: gli uomini di Guardiola hanno però risposto per le rime con Leroy Sanè in rete al 72’, grande protagonista annunciato della serata. Con questa vittoria pesantissima quindi il Manchester City è riuscito a ricucire lo strappo in vetta collocandosi ora al secondo posto della graduatoria a quota 50 punti e lasciando sempre al Liverpool il ruolo di capolista della Premier League, ma ora con il vantaggio di sole 4 lunghezze.

LE DICHIARAZIONI

Dando spazio ora alle parole del posta match vediamo subito come Guardiola sia più che soddisfatto di quanto fatto dai citizens ieri in campo. Il tecnico del Manchester city ha infatti dichiarato ai microfoni di Sky Sports: “Abbiamo battuto una squadra incredibile. Stiamo stati eccezionali fin dal primo minuto. Siamo felici per questa vittoria che riduce il divario. Tutto è ancora aperto. Abbiamo giocato con coraggio e aggressività. Sono davvero contento, ma ancora abbiamo quattro punti di svantaggio. Dobbiamo insistere”. Affatto entusiaste nel confronto le parole invece di Klopp, allenatore del Liverpool: “Siamo stati sfortunati nei momenti finali. Match duro, molto intenso. Abbiamo avuto periodi in cui abbiamo dominato, ma non siamo riusciti a concretizzare. Non è stata la nostra miglior gara, ma ho già detto ai miei che va bene, l’abbiamo persa, ma dobbiamo subito pensare alla prossima”.

