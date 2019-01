Fabregas dice addio al Chelsea / Il centrocampista giocherà nel Monaco

Cesc Fabregas dice addio al Chelsea e al calcio inglese. E’ ormai certo, seppur non ancora ufficiale, che il centrocampista non resterà in Premier League. Nel suo futuro dovrebbe esserci il Monaco, come evidenziato dai vari portali sportivi in queste ultime ore. Lo ha confermato anche lo stesso Fabregas, attraverso un comunicato che va a chiudere la sua lunga avventura nei blues. Per il giocatore si sta per aprire una nuova avventura nella massima serie francese, dopo aver militato tra le altre anche nelle fila dell’Arsenal: “500 partite nel calcio inglese, il migliore e il più competitivo del mondo, che grande viaggio è stato – il tweet di alcuni giorni fa pubblicato dal campione del mondo 2010 ex Arsenal e Chelsea – Un vero sogno diventato realtà, per raggiungere questi numeri, e un altro momento di orgoglio per la mia carriera”.

Si chiude la splendida avventura di Fabregas al Chelsea: ecco il suo percorso in Premier League

I tifosi del Chelsea devono ancora metabolizzare l’addio di Cesc Fabregas. Il centrocampista ripartirà dal Monaco, dopo la sua lunga esperienza in Premier League. Grazie alle avventure da protagonista nell’Arsenal e nel Chelsea, il giocatore è riuscito a collezionare numeri molto importanti. Parliamo di cinquecento presenze, 79 gol e 146 assist. Il suo capitolo coi blues si conclude oggi con un’ultima apparizione contro una squadra di seconda divisione. In Francia sono molto ottimisti sul fatto che il giocatore possa approdare al Monaco con un contratto biennale ed un’opzione per il terzo. Con Sarri alla guida, Fabregas è rimasto ai margini, totalizzando una sola presenza. Il Monaco rappresenta la squadra giusta per ripartire.

