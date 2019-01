Scandicci Filottrano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1 volley femminile)

Scandicci Filottrano è la partita in programma oggi sabato 5 gennaio 2019 al Palazzetto dello sport di Scandicci: fischio d’inizio fissato per le ore 20,30 per questo anticipo della 14^ giornata del Campionato di Serie A1 di volley femminile. La grande pallavolo in rosa torna sul campo per il primo turno del 2019 e lo fa con la diretta Scandicci-Filottrano, primo assaggio anche del girone di ritorno della stagione. Anno nuovo, stagione nuova e passo nuovo: è questo almeno l’augurio che si fa la formazione della Lardini che di certo ha altre ambizioni rispetto a quanto ci racconta la classifica. La squadra di Mister Schiavo ha infatti una grande voglia e soprattutto bisogno di tornare a vincere: l’ultimo pieno successo dopo tutto risale solo al match contro il Cuneo a inizio mese di dicembre.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la diretta Scandicci Filottrano di questa sera sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.30 su Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video della partita di volley femminile garantita sul ben noto portale raiplay.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto, Filottrano ha una grande urgenza di mettere a segno un’altra vittoria: il cambio di panchina occorso a fine novembre non pare aver sortito tutti gli effetti sperati come ben racconta la classifica. Dopo il successo su Cuneo infatti la Lardini ha rimediato solo sconfitte, eccetto il successo a metà trovato con Chieri prima di chiudere l’anno 2018. La vittoria è stata importante ma non troppo significativa per la classifica visto che si è chiusa solo al tie break: di fatto è dal 9 dicembre che il club ha raccolto appena due punti. Di certo la squadra ospite ha quindi ben voglia di trovarne tre per l’inizio della stagione 2019: gli otto punti finora raccolti infatti collocano Filottrano solo alla 11^ piazza. Altri numeri sono quelli di Scandicci, protagonista pure in Champions league: ecco infatti che le toscane alla vigilia della 14^ giornata di Campionato registrano la seconda piazza con ben 28 punti, gli stessi di Conegliano (che pur ha ottenuto una sconfitta in più nel confronto). La squadra di Parisi però non è certo meno motivata a iniziare la stagione con il passo giusto: il 2019 potrebbe davvero essere l’anno della Savino del Bene.



