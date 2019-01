Slalom Zagabria/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del Mondo sci femminile)

La Coppa del Mondo di sci torna in diretta con lo slalom di Zagabria. Si apre dunque un weekend in Croazia per il Circo Bianco, che chiamerà in azione solamente i protagonisti fra i pali stretti: si comincia infatti oggi con lo slalom femminile che sarà seguita domani dalla stessa gara ma al maschile sulla collina di Sljeme. Zagabria è entrata nel circuito della Coppa del Mondo di sci grazie alle gesta di Janica e Ivica Kostelic: adesso non ci sono più sciatori locali di primissimo piano, ma ormai l’appuntamento sulle nevi croate è diventato fisso e allora eccoci pronti a vivere due giorni all’insegna dello slalom, che è l’unica disciplina che può essere ospitata sulle pendenze della collina poco al di fuori della capitale Zagabria. Spazio dunque alle protagoniste fra i pali stretti, prime fra tutte naturalmente Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che occupano anche le prime due posizioni nella classifica generale di Coppa del Mondo. Non perdiamo dunque altro tempo e andiamo subito a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Zagabria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI ZAGABRIA

La diretta della prima manche dello slalom di Zagabria avrà inizio alle ore 13.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 16.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Zagabria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: FAVORITE E AZZURRE

Abbiamo naturalmente accennato già a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Onore alla slovacca, l’unica rivale che sembra in grado di impensierire il fenomeno americano, anche se in slalom si fa sentire forte la ‘maledizione’ Shiffrin per Petra Vlhova, che è arrivata quattro volte seconda in altrettanti slalom disputati nel corso di questa stagione di Coppa. Manco a dirlo, in tutti e quattro i casi la vincitrice è stata Mikaela Shiffrin, un copione che si è ripetuto con precisione a Levi e Killington a novembre, poi a Courchevel prima di Natale e infine a Semmering settimana scorsa, con le prime due posizioni che non sono mai cambiate. Allargando il discorso ai due paralleli, il discorso non cambia di molto: vittoria di Shiffrin davanti a Vlhova a Sankt Moritz, poi ad Oslo il giorno di Capodanno ecco di nuovo l’americana e la slovacca in finale, ma stavolta finalmente ha trionfato per una volta Vlhova. Nella classifica della Coppa di slalom (che comprende anche i paralleli) abbiamo dunque Shiffrin prima con 580 punti, ma la slovacca non molla e insegue con 500 punti, tentando di tenere viva non solo la lotta per la Coppetta ma anche quella per la Coppa assoluta. Lontane tutte le altre, anche se in tre gare su sei si è piazzata al terzo posto la svizzera Wendy Holdener, che si candida dunque ad essere la migliore del resto del mondo. In chiava Italia, a Semmering si sono notati dei miglioramenti con il settimo posto di Irene Curtoni, che da diverse stagioni (paralleli esclusi) non otteneva un piazzamento così significativo, e quattro azzurre fra le prime 20. Detto che oggi non sarà in gara Federica Brignone, pur reduce dall’ottimo dodicesimo posto in Austria, ecco che oltre a Curtoni e Chiara Costazza si attendono segnali dalla 19enne Lara Della Mea, che a Semmering si è qualificata per la prima volta in carriera alla seconda manche e ha poi ottenuto un eccellente sedicesimo posto, che però ora richiede conferme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA